  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فتوح: تصريحات نتنياهو حول الضم تجسيد للعقلية الاستعمارية التهويدية

الأربعاء 13 أغسطس 2025 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتوح: تصريحات نتنياهو حول الضم تجسيد للعقلية الاستعمارية التهويدية



غزة / سما /

أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح التصريحات العدوانية لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ما سماه رؤية إسرائيل الكبرى لضم الأراضي الفلسطينية وأجزاء من دول عربية معتبرا ذلك تجسيدا للعقلية الاستعمارية التهويدية المدعومة بالحماية الأميركية.

وأكد فتوح، في بيان اليوم الأربعاء، أن سبب هذا التبجح والغرور والتطرف، هو الحصانة والوصاية الاميركية التي تدعم وتحمي مواقف حكومة اليمين المتطرفة.

كما حذر من أن استمرار هذه السياسات في ظل عدم وجود ضغط دولي وإفلات حكومة الاحتلال من العقاب وتحييد القانون الدولي الإنساني، يشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليمي والدولي، ويخلق بيئة خصبة لانتشار العنف والقتل واتساع دائرة عدم الاستقرار بما يقوض أسس النظام الدولي القائم على احترام السيادة للدول وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها.

وشدد رئيس المجلس على أن هذه المواقف تعكس سياسة توسعية ممنهجة تترجم بحرب الإبادة الجماعية والتهجير القسري في غزة والتطهير العرقي في الضفة والقدس واعتداءات المستعمرين في انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، مؤكدا أن محاولات الضم وتغيير الوضع القانوني باطلة ولاغية.

ودعا فتوح، المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذا الجنون من التطرف والفاشية وفرض العقوبات وعزل كيان الاحتلال العنصري، مؤكدا أن السلام العادل لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في الحرية والعدالة والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

#روحي فتوح

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو : أنا في مهمة تاريخية لرؤية إسرائيل الكبرى التي تضم فلسطين وجزءا من الأردن ولبنان وسوريا ومصر

سمير حليلة يوضح موقفه من تولي إدارة غزة بعد الحرب

نتنياهو: سنسمح لسكان غزة بالهجرة إلى الخارج خلال المعارك وبعدها

الرئاسة الفلسطينية تدين تصريحات المدعو سمير حليلة وتطالبه بالكف عن نشر الأكاذيب

تقرير: محادثات "سرية" بين "إسرائيل" وجنوب السودان لتهجير سكان غزة

القناة 12 : وفد إسرائيلي سيزور قطر قريبًا لنقاش صفقة شاملة

إعلام عبري: "تركيا أقنعت السيسي" بشأن غزة

الأخبار الرئيسية

"زامير" يوافق على "الفكرة المركزية" لاحتلال قطاع غزة ..

حماس

مسؤول مصري يكشف عن تفاهم مبدئي مع حماس حول تواجد قوات عربية ودولية

الأمم المتحدة : ادراج إسرائيل في قائمة العار لجرائم العنف الجنسي ضد الفلسطينيين

مواصلة قتل المجوعين ..عشرات الشهداء وعمليات واسعة للاحتلال جنوب مدينة غزة

إدارة ترامب تتجه لإعلان "الإخوان المسلمين" جماعة إرهابية..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية