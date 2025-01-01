فتوح: تصريحات نتنياهو حول الضم تجسيد للعقلية الاستعمارية التهويدية

غزة / سما /

أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح التصريحات العدوانية لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ما سماه رؤية إسرائيل الكبرى لضم الأراضي الفلسطينية وأجزاء من دول عربية معتبرا ذلك تجسيدا للعقلية الاستعمارية التهويدية المدعومة بالحماية الأميركية.

وأكد فتوح، في بيان اليوم الأربعاء، أن سبب هذا التبجح والغرور والتطرف، هو الحصانة والوصاية الاميركية التي تدعم وتحمي مواقف حكومة اليمين المتطرفة.

كما حذر من أن استمرار هذه السياسات في ظل عدم وجود ضغط دولي وإفلات حكومة الاحتلال من العقاب وتحييد القانون الدولي الإنساني، يشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليمي والدولي، ويخلق بيئة خصبة لانتشار العنف والقتل واتساع دائرة عدم الاستقرار بما يقوض أسس النظام الدولي القائم على احترام السيادة للدول وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها.

وشدد رئيس المجلس على أن هذه المواقف تعكس سياسة توسعية ممنهجة تترجم بحرب الإبادة الجماعية والتهجير القسري في غزة والتطهير العرقي في الضفة والقدس واعتداءات المستعمرين في انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، مؤكدا أن محاولات الضم وتغيير الوضع القانوني باطلة ولاغية.

ودعا فتوح، المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذا الجنون من التطرف والفاشية وفرض العقوبات وعزل كيان الاحتلال العنصري، مؤكدا أن السلام العادل لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في الحرية والعدالة والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.