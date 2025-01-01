  1. الرئيسية
بري مع وصول لاريجاني لبيروت: "تمهلوا يا إخوان.. إيران دولة صديقة.. وحزب الله لم ينته!

الأربعاء 13 أغسطس 2025 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
بري مع وصول لاريجاني لبيروت: "تمهلوا يا إخوان.. إيران دولة صديقة.. وحزب الله لم ينته!



بيروت /سما/

قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الأربعاء، إن "حزب الله" لم ينته رغم كل ما تعرض له، وذلك تزامنا مع وصول مستشار خامنئي علي لاريجاني إلى بيروت، على وقع احتشاد مناصري حزب الله.

 

وقال بري في تصريحات له اليوم، إن "المطلوب هو التمهل والتفرغ لجبه إسرائيل ومخططاتها التي تستهدف كل لبنان"، وقال: "تمهلوا يا إخوان. إيران دولة صديقة للبنان، وستبقى".

وأضاف بري مؤكدا أن "حزب الله لم ينته"، مشددا على أنه يبقى من أكبر الأحزاب في لبنان رغم كل ما تعرض له.

وقال بري، وهو يتزعم "حركة أمل" والتي تشكل مع حزب الله ما يسمى "بالثنائي الشيعي" في لبنان، إن "الأمور لا تدار بهذه الطريقة مع مكون سياسي وطائفة كبرى في البلد".

في غضون ذلك، تجمع مناصرو حزب الله على طريق المطار تزامنا مع وصول أمين العام المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي لاريجاني إلى بيروت.

وحمل المناصرون أعلام حزب الله وإيران، وأطلقوا أناشيد تمجد بالمرشد الإيراني علي خامنئي.

كما رددوا شعارات "الموت لأمريكا والموت لإسرائيل"، و"هيهات منا الذلة".

 

ولدى وصوله إلى بيروت قال لاريجاني، إن "إيران ستقف دائما إلى جانب الشعب اللبناني بمختلف الظروف".

وأضاف لاريجاني من مطار بيروت أنه "بفضل الربط المتين بين لبنان وإيران هناك تضامن قوي بين الشعبين"، مشيرا إلى أن "بلاده دوما تبحث وتسعى لتحقيق مصالح لبنان العليا".

من الجدير ذكره أنه كان في استقبال لاريجاني في مطار بيروت عدد من نواب حزب الله وحركة امل وشخصيات حزبية لبنانية وفلسطينية وممثل وزارة الخارجية اللبنانية.

