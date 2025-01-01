  1. الرئيسية
مئات الجنود والضباط يطالبون نتنياهو بوقف الحرب وعقد صفقة أسرى

الأربعاء 13 أغسطس 2025 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مئات الجنود والضباط يطالبون نتنياهو بوقف الحرب وعقد صفقة أسرى



القدس المحتلة/سما/

وقّع مئات من جنود الاحتياط والجنود والقادة والضباط الذين خدموا مئات الأيام في الاحتياط منذ بداية الحرب، رسالة أمس الثلاثاء طالبوا فيها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير بالامتناع عن احتلال مدينة غزة والتوصل إلى صفقة أسرى وإنهاء الحرب.

وجاء في الرسالة الموجهة إلى أعضاء الحكومة: "إن إطالة أمد الحرب، بل وتوسيعها المخطط له، يضر بأمن إسرائيل، ويفرض علينا نحن الجنود وعائلاتنا أعباءً بدنية ونفسية جسيمة، ويؤدي إلى مقتل أشخاص غير مشاركين على نطاق واسع".

وأضافت: "إن الحرب تقوض المعايير الديمقراطية لإسرائيل، وتزيد من تآكل الجنود وعائلاتهم، وتدمر سمعتنا في العالم، وتعزلنا دوليًا، وتقضي على أي فرصة للاستقرار ومستقبل أفضل هنا".

وجاء في رسالة جنود الاحتياط أيضًا: "إن التحركات السياسية المطلوبة الآن هي الأداة التي ستمكننا من تحويل الثمن الذي دفعناه إلى تغيير حقيقي، إلى اتفاق يحفظ الأمن ويعيد المختطفين. نناشدكم، أعضاء الحكومة الإسرائيلية وهيئة الأركان العامة، التصرف بمسؤولية وطنية، ووقف الحرب من أجل مستقبلنا جميعًا".

