7 شهداء على الأقل وعدد من الجرحى في قصف ونيران الاحتلال مدينتي غزة ودير البلح

غزة/سما/

استشهد 7 مواطنين على الأقل وأصيب آخرون، فجر اليوم الأربعاء، بنيران وقصف الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة ودير البلح.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين من منتظري المساعدات، برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأضافت المصادر، أن ثلاثة مواطنين استشهدوا وأصيب عدد آخر بجروح، جراء قصف شارع الثاني في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وأشار القصف إلى أن قصف الاحتلال تسبب في دمار في منازل وممتلكات المواطنين، فيما تواصل طواقم الإسعاف والدفاع المدني عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 61,599 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 154,088 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.