بن غفير لمسؤول إسرائيلي: اهدم قبر عز الدين القسام ولا تخشى شيئا!

القدس المحتلة/سما/

أفادت تقارير عبرية بأن جهازي الشرطة والشاباك سيعقدان جلسة اليوم مع ليتسحاق كرويزر رئيس لجنة الداخلية في الكنيست، لمناقشة مقترحه لنقل قبر عز الدين القسام من مقبرته التاريخية بحيفا.

ولفتت التقارير الإعلامية، إلى يتسحاق كرويزر، النائب المتطرف عن حزب "القوة اليهودية"، يرى في نقل قبر الشيخ عز الدين القسام، من مقبرته التاريخية في قرية الشيخ قضاء حيفا، "ورقة تفاوض" لاستعادة الأسرى الإسرائيليين أو دفنه في مقبرة مخصصة للمقاومين.

وأشارت التقارير إلى أنه من المقرر أن تعقد جلسة خاصة اليوم بمشاركة النائب كرويزر ومسؤولين من الشاباك والشرطة الإسرائيلية لمناقشة هذا المقترح، ضمن سلسلة محاولات تستهدف مقبرة "شهداء المقاومة" التي أنشئت في عهد الاحتلال البريطاني في القرن العشرين.

وفي هذا السياق، أوردت القناة السابعة العبرية، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وصف الشيخ عز اليد القسام بأنه رمز للإرهاب، وأنه يريد هدم القبر قبل أحداث السابع من أكتوبر، لكن بعد 7 أكتوبر أصبح الأمر أكثر أهمية، وفق قوله، مشددا على القانون يدعم هذا التوجه.

وقال بن غفير لرئيس بلدية نيشر، في جلسة استماع في لجنة الداخلية بالكنيست: "أصدر أمرا بهدم قبر عز الدين القسام، وستتولى الشرطة تنفيذ الهدم وتأمينه. لا يمكن للإرهابيين أن يرتاحوا حتى في الموت"، وفق تعبيره.

ويعد عز الدين القسام، شخصية بارزة في التاريخ الإسلامي والفلسطيني، حيث كان عالما مسلما وداعية ومجاهدا ولد عام 1883 في بلدة جبلة بالساحل السوري. قاد حركة مقاومة مسلحة ضد الاحتلال الفرنسي والبريطاني في سوريا وفلسطين في أوائل القرن العشرين، وقتل عام 1935 في معركة مع القوات البريطانية قرب جنين، وكان لموته أثر كبير في اندلاع الثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936.

وتحمل كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اسمه تكريما له.