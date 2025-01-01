  1. الرئيسية
مواصلة قتل المجوعين ..عشرات الشهداء وعمليات واسعة للاحتلال جنوب مدينة غزة

الأربعاء 13 أغسطس 2025 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مواصلة قتل المجوعين ..عشرات الشهداء وعمليات واسعة للاحتلال جنوب مدينة غزة



غزة /سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٥٠ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من ٧٣ شهيدا منذ فجر الثلاثاء في مختلف مناطق القطاع.

وسجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال ٢٤ ساعة الماضية ٥ حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفلان.

وارتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى ٢٢٧ شهيدًا، من بينهم ١٠٣ أطفال.

غزة والشمال

واستشهد ثلاثة مواطنين وخمسين مصاب جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب تقاطع شارع الجلاء مع الشارع الثاني في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة.

كما ارتقى سبعة شهداء من عائلة حنيدق من الأطفال والنساء بقصف إسرائيلي طال خيامهم قرب شارع ثمانية جنوب مدينة غزة.

ودمر الاحتلال او قصف خلال الثلاثة ايام الأخيرة نحو ٣٠٠ بناية بحي الزيتون وتل الهوى اللذين يشكلان الحزام الجنوبي لمدينة غزة.

واعلن مشفى حمد شمال غزة انه سجل ستة شهداء و ٦٧ مصابا من منتظري المساعدات خلال اقل من ٢٤ ساعة.

جنوب القطاع

وينفذ جيش الاحتلال عمليات نسف واسعة وغارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي على وسط وشمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستشهد عشرون مواطن خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية في غارات متفرقة على خان يونس شملت خيام النازحين ومنتظري المساعدات.

وسط القطاع

واستشهد اربعة مواطنين ومصابون من منتظري المساعدات قرب كيسوفيم شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

واطلقت الآليات الإسرائيلية في محيط نتساريم وسط قطاع غزة النار بشكل مكثف تجاه مخيمي النصيرات والبريج.

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد ١٠٠ مواطن بينهم ١١ شهيد انتشال و ٥١٣ إصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٦١٥٩٩ شهيدًا و ١٥٤٠٨٨ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ حتى اليوم ١٠٠٧٨ شهيدًا ٤٢٠٤٧ إصابة.

وبلغ عدد ما وصل إلى المشافي خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية من شهداء المساعدات ٣١ شهيد ٣٨٨ إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المشافي إلى ١٨٣٣ شهيدًا وأكثر من ١٣٤٠٩ إصابة.

