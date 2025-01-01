  1. الرئيسية
رئيس وزراء نيوزيلندا: نتنياهو فقد صوابه

الأربعاء 13 أغسطس 2025 09:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس وزراء نيوزيلندا: نتنياهو فقد صوابه



وكالات / سما/

قال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون، اليوم الأربعاء إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فقد صوابه في الوقت الذي تدرس فيه بلاده ما إذا كانت ستعترف بالدولة الفلسطينية.

وقال لوكسون للصحافيين، إن نقص المساعدات الإنسانية والتهجير القسري للسكان وضم غزة أمر مروع تماماً مشيراً إلى أن نتنياهو قد تمادى كثيراً.

وأضاف لوكسون، الذي يترأس حكومة ائتلاف تنتمي ليمين الوسط: أعتقد أنه فقد صوابه. ما نراه بين عشية وضحاها، الهجوم على مدينة غزة، أمر غير مقبول على الإطلاق.

وقال لوكسون في وقت سابق من هذا الأسبوع إن نيوزيلندا تدرس ما إذا كانت ستعترف بالدولة الفلسطينية.

وانضمت أستراليا حليفة نيوزيلندا المقربة يوم الاثنين إلى كندا وبريطانيا وفرنسا في إعلانها اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية في اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول).

وقالت بريطانيا وكندا وأستراليا والعديد من الحلفاء الأوروبيين، يوم أمس، إن الأزمة الإنسانية في غزة وصلت إلى «مستويات لا يمكن تصورها»، داعين إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات دون قيود إلى القطاع الفلسطيني الذي مزقته الحرب.

ونفت إسرائيل مسؤوليتها عن انتشار الجوع في غزة، متهمة مسلحي حركة حماس بسرقة شحنات المساعدات، وهو ما تنفيه «حماس».

