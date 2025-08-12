  1. الرئيسية
حماس توكّد بدء جولة من المحادثات في القاهرة لإنهاء الحرب وادخال المساعدات

الأربعاء 13 أغسطس 2025 08:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القاهرة/سما/

قال طاهر النونو القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ان وفد الحركة بدأ محادثات تمهيدية في القاهرة.

واضاف"لقاءات تبدأ اليوم ستركز حول سبل وقف الحرب وإدخال المساعدات".

وأشار إلى أن اللقاءات ستبحث العلاقات الفلسطينية الداخلية والصول لتوافقات وطنية.

وتابع" سنبحث العلاقات الثنائية مع الأشقاء في مصر وسبل تطويرها والعلاقات مع مصر ثابتة وقوية، والعمل المشترك لم يتوقف" 

وكان موقع أكسيوس قد قال عن مصادر ان وصول الوفد الإسرائيلي للدوحة يعني أن المحادثات ستبحث صفقة شاملة تنهي الحرب وتطلق سراح كل الرهائن.

واضاف ان الوفد الإسرائيلي إلى الدوحة يهدف للقاء مسؤولين قطريين ضمن جهود استئناف مفاوضات صفقة التبادل.

وقال ان إسرائيل تدرس إمكانية إرسال وفد رفيع المستوى إلى الدوحة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

