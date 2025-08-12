  1. الرئيسية
نتنياهو : أنا في مهمة تاريخية لرؤية إسرائيل الكبرى التي تضم فلسطين وجزءا من الأردن ولبنان وسوريا ومصر

الأربعاء 13 أغسطس 2025 03:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو : أنا في مهمة تاريخية لرؤية إسرائيل الكبرى التي تضم فلسطين وجزءا من الأردن ولبنان وسوريا ومصر



القدس المحتلة/سما/

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن اعتقاده بأنه في “مهمة تاريخية وروحية”، لافتا إلى أنه يؤيد “رؤية إسرائيل الكبرى” التي تشمل وفق مزاعم إسرائيلية مناطق تضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وجزءا من الأردن ولبنان وسوريا ومصر.
جاء ذلك خلال مقابلة مع قناة “i24” العبرية نشر تفاصيلها، الثلاثاء، موقع “تايمز أوف إسرائيل” العبري.
وذكر الموقع أن نتنياهو قال خلال المقابلة إنه يشعر بأنه في “مهمة تاريخية وروحية”، وإنه “مرتبط جدا برؤية إسرائيل الكبرى”.
ووفق الموقع العبري، استُخدمت عبارة “إسرائيل الكبري” بعد حرب الأيام الستة في يونيو/ حزيران 1967 للإشارة إلى إسرائيل والمناطق التي احتلتها للتو وهي القدس الشرقية والضفة الغربية، وقطاع غزة، وشبه جزيرة سيناء، ومرتفعات الجولان.

وحين سئل نتنياهو أثناء المقابلة عما إذا كان يشعر بأنه “في مهمة نيابة عن الشعب اليهودي” أجاب بأنه “في مهمة أجيال”.
وأضاف: “لذلك إذا كنت تسألني عما إذا كان لدي شعور بالمهمة، تاريخيا وروحيا، فالجواب هو نعم”.
ويناير/ كانون الثاني الماضي، نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية على إحدى منصاتها الإلكترونية، خريطة مزعومة مع تعليق يفبرك تاريخا إسرائيليا يعود لآلاف السنين، بما يتماشى مع مزاعم عبرية متكررة عن “مملكة يهودية” تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا ومصر.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

