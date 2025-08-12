  1. الرئيسية
"أكسيوس": الولايات المتحدة تتوسط بين دمشق وتل أبيب لإنشاء ممر إنساني بين إسرائيل والسويداء

الثلاثاء 12 أغسطس 2025 10:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن/سما/

نشر موقع "أكسيوس" مقالا مطولا أشار من خلاله إلى أن الولايات المتحدة تناقش إنشاء ممر إنساني بين إسرائيل ومدينة السويداء السورية.


ووفقا للمنشور، أعربت الحكومة السورية للولايات المتحدة عن قلقها من "إمكانية استخدام الميليشيات الدرزية للممر الإنساني لتهريب الأسلحة".

وأكدت الوكالة أن الولايات المتحدة تُحاول التوسط بين سوريا وإسرائيل للاتفاق على إنشاء ممر إنساني إلى السويداء.


ومن المتوقع أن يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك في باريس يوم الأربعاء مع وزير التخطيط الاستراتيجي الإسرائيلي رون ديرمر ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لمحاولة التوصل إلى اتفاق.

وأضاف الموقع: "الأردن رفض مرور مساعدات إسرائيلية إلى السويداء عبر أراضيه فأسقطتها القوات الإسرائيلية جوا".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن "مجموعة العمل السورية الأردنية الأمريكية ستعمل على إيجاد حل شامل للأزمة في السويداء"، مشددة على أن "التنسيق الثلاثي بما يخدم استقرار سوريا وسيادتها وأمنها الإقليمي".

وفي السياق، ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن هذا الاجتماع يأتي استكمالا للمباحثات التي كانت استضافتها عمان بتاريخ 18 يوليو الماضي لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء في جنوب سوريا وحل الأزمة هناك.

وأفادت بأن الصفدي التقى كلا من الشيباني وباراك على حدة، وبحث معهما الأوضاع في سوريا والجهود المبذولة في هذا الإطار.

