غوتيريش يحذر "إسرائيل" من احتمال إدراجها في تقرير الأمم المتحدة بسبب العنف الجنسي المحتمل في السجون

الثلاثاء 12 أغسطس 2025 10:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة/سما/

بعث أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة إلى مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة أعرب فيها عن قلقه من احتمال ارتكاب عناصر أمن إسرائيليين أعمال عنف جنسي ضد الأسرى الفلسطينيين.


وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن غوتيريش حذر في رسالة رسمية سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، من احتمال ارتكاب عناصر أمن إسرائيليين أعمال عنف جنسي ضد الفلسطينيين في السجون ومراكز الاحتجاز العسكرية.

ووفقا للصحيفة فقد جاء في رسالة غوتيريش أن هناك قلقا بالغا يستند إلى معلومات موثوقة عن حدوث انتهاكات جنسية في عدد من السجون ومراكز الاحتجاز، مشددا على أن رفض إسرائيل السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالوصول إلى هذه المواقع يعيق قدرة المنظمة على التأكد من الأنماط والاتجاهات، لكنه أكد وجود أدلة توثق وقوع هذه الانتهاكات.

وطالب غوتيريش إسرائيل باتخاذ إجراءات فورية تشمل: 
إصدار تعليمات قيادية واضحة ضد العنف الجنسي.
تفعيل آليات إنفاذ ومعاقبة صارمة
التحقيق في كل شكوى موثوقة، وتحمل القادة المسؤولية الشخصية.
بالإضافة إلى السماح بحرية وصول مفتشي الأمم المتحدة للرصد وتقديم المساعدات الإنسانية.
وأشار غوتيريش إلى أن تقييم مدى تنفيذ هذه الخطوات سيكون أساسا لاتخاذ قرار إدراج إسرائيل في تقرير الأمم المتحدة لعام 2025 المتعلق بالعنف الجنسي.

ومن جهته، رد السفير الإسرائيلي داني دانون على الرسالة قائلا: "يختار الأمين العام مجددا تبني اتهامات لا أساس لها، تستند إلى منشورات متحيزة، يجب على الأمم المتحدة التركيز على جرائم الحرب المروعة التي ارتكبتها حماس وإطلاق سراح جميع المختطفين، لن تتهاون إسرائيل في حماية مواطنيها، وستواصل العمل وفقا للقانون الدولي."

