  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

"إسرائيل" تجدد نفيها وجود مجاعة في غزة وتتهم "حماس" بالتضليل

الثلاثاء 12 أغسطس 2025 09:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تجدد نفيها وجود مجاعة في غزة وتتهم "حماس" بالتضليل



القدس المحتلة/سما/

جددت إسرائيل نفيها حدوث مجاعة في قطاع غزة، مؤكدة أن "حماس" تقف وراء ما وصفته بـ "نشر متعمد ومضلل" للبيانات، وذلك وفق تقرير أصدرته وحدة منسق أعمال الحكومة في المناطق (COGAT).


وقالت COGAT إن "حماس تعمل على تصوير مرضى في غزة يعانون من حالات صحية مزمنة وخطيرة على أنهم توفوا نتيجة سوء التغذية"، مشيرة إلى أن ذلك جزء من حملة منسقة تهدف إلى تشويه صورة دولة إسرائيل وتحقيق مكاسب سياسية".


وأضاف التقرير أن المراجعة التي أجرتها الوحدة كشفت عن "فجوة واضحة بين عدد الوفيات المنسوبة لسوء التغذية كما أعلنت عنها وزارة الصحة في غزة التابعة لحماس، وبين الحالات الموثقة بالتفاصيل في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي".

وأكد التقرير أن "وزارة الصحة في غزة لم تكشف عن أسماء المتوفين كما اعتادت في السابق. فعلى سبيل المثال، أعلنت حماس في 19 يوليو عن 18 وفاة بسبب سوء التغذية، ثم عن 15 حالة أخرى في 22 يوليو"، غير أن تحقيق (COGAT) تمكن من التحقق من عدد قليل فقط من هذه الحالات، ما أثار الشكوك حول مصداقية الأرقام المعلنة.

كما ذكر التقرير أن "التحليل التفصيلي لكل حالة من الحالات المعلنة أظهر أن معظم الوفيات تعود لأشخاص كانوا يعانون من أمراض مزمنة أدت إلى تدهور حالتهم الصحية، دون ارتباط مباشر بسوء التغذية".

وأشارت إلى أن "بعض هؤلاء المرضى تلقوا علاجا طبيا في إسرائيل قبل اندلاع الحرب، مؤكدة أن هذه الحالات لا تمثل الوضع العام للسكان في غزة، وإنما حالات فردية قصوى مرتبطة بأمراض سابقة".

ولفت التقرير إلى صور متداولة عبر الإنترنت للطفل عبد الله هاني محمد أبو زرقا، البالغ من العمر أربع سنوات، والتي قيل إن حالته ناتجة عن الجوع في غزة. غير أن (COGAT) أوضحت أن التحقيق أظهر أن الطفل يعاني من مرض وراثي يسبب نقص الفيتامينات والمعادن وهشاشة العظام وترققها، وهي حالة يعاني منها آخرون في عائلته، مشيرة إلى أن الطفل كان قد سافر مع والدته قبل الحرب إلى مستشفى في القدس الشرقية لتلقي العلاج.

الأكثر قراءة اليوم

مصادر فلسطينية : اتفاق وقف إطلاق النار وشيك يتضمن وقف اجتياح مدينة غزة ودخول الجيش المصري

بالتفاصيل ..مصر وقطر وتركيا تصوغ مبادرة جديدة للصفقة بين اسرائيل وحماس

"واينت" يزعم : جهود لتعيين رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة حاكما على قطاع غزة

القناة 12 تكشف : مصر تقترح على حماس "تجميد" سلاحها وإدخال شرطة فلسطينية إلى غزة

الرئاسة الفلسطينية تدين تصريحات المدعو سمير حليلة وتطالبه بالكف عن نشر الأكاذيب

أسبوعان حاسمان أمام الوسطاء لوقف جنون اسرائيل في غزة ..

لأول مرة في إيران .. خلاف علني بين "الحرس الثوري" والرئيس بزشكيان

الأخبار الرئيسية

إعلام إسرائيلي: زامير يعتقد أن عائلة نتنياهو تسعى إلى إقالته

نتنياهو: سنسمح لسكان غزة بالهجرة إلى الخارج خلال المعارك وبعدها

photo_2025-08-12_18-58-25

سمير حليلة يوضح موقفه من تولي إدارة غزة بعد الحرب

القناة 12 : وفد إسرائيلي سيزور قطر قريبًا لنقاش صفقة شاملة

حليلة_0

الرئاسة الفلسطينية تدين تصريحات المدعو سمير حليلة وتطالبه بالكف عن نشر الأكاذيب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية