الجيش الإسرائيلي يتهم كاتس بتأجيل تعيينات ضباط

القدس المحتلة/سما/

اتهم الجيش الإسرائيلي وزير الدفاع يسرائيل كاتس بتأجيل لقاء مع رئيس الأركان الجنرال إيال زامير لمدة تقارب الشهر، بهدف المصادقة على تعيينات عدد من الضباط برتبة عميد.



وأكد الجيش أن الوزير رفض تحديد الموعد في كل مرة تمت فيها المحاولة، واصفا الأمر بأنه "كما لو كان يتعامل مع عريف".

وقال الجيش إن هناك ارتباطا بين مطالبة المستوى السياسي بتسريع استعدادات الجيش لاحتلال مدينة غزة، وبين الموافقة على هذه التعيينات، معتبرا ذلك "خطوة ابتزاز غير مسبوقة".

كما رجحت مصادر أمنية أن هذه الخطوة يقف وراءها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رغم أنها تحمل توقيع كاتس.

وفي المقابل، نفى مكتب وزير الدفاع هذه المزاعم، مؤكدا أن مكتب رئيس الأركان طلب يوم الجمعة الماضي فقط تحديد موعد اجتماع لبحث الموضوع، ولمدة 15 دقيقة فحسب.

وأضاف المكتب: "يبدو الأمر كما لو أن المطلوب من الوزير أن يكون مجرد ختم مطاطي".