"حكومة آكلي الموت".. مصافحة تقود قائد سلاح الجو الإسرائيلي للتحقيق

قال مسؤول بديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء، إنه طلب من وزير الدفاع يسرائيل كاتس التحقيق مع قائد سلاح الجو تومر بار بعد مصافحته متظاهرة تحرض ضد الحكومة.

وأفاد نائب الوزير عضو الكنيست ألموغ كوهين، بأنه لا أصدق أن قائد سلاح الجو يوافق على فحوى لافتة تحرض ضد حكومة يعمل جنوده تحت إمرتها.

وأضاف كوهين: "لقد تقدمت الآن بطلب إلى وزير الدفاع لاستدعاء قائد سلاح الجو تومر بار، للتحقيق معه بعد الفيديو الذي نشر صباح اليوم في مظاهرة أمام منزله والذي يظهر فيه وهو يصافح محرضة كان تحمل لافتة كتب عليها "حكومة آكلي الموت".

وأشار نائب الوزير "أجد صعوبة في تصديق أن قائد سلاح الجو يوافق على ما كتب هناك، بينما يعمل جنوده وقادته للدفاع عن البلاد نيابة عن تلك الحكومة".

وذكر أنه "يعتقد أنه من المناسب أن أذكر أن قادة وجنود الجيش الإسرائيلي يجب أن يحافظوا على الحياد السياسي باسم الديمقراطية ومن أجل الحفاظ على الدولة التي أقمناها بفضل شهداء وأبطال الحرب".

كما أثار هذا الأمر غضب المعلق السياسي أميت سيغال في "قناة 12" العبرية، حيث تساءل: "هل كان قائد القوات الجوية مجنونا ليصافح متظاهرة أمام منزله تحمل لافتة تصف الحكومة بـ"آكلي الموت؟".

وتم تصوير قائد القوات الجوية اللواء تومر بار يوم الثلاثاء وهو يصافح أمهات أسرى أمام منزله.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن المتظاهرة كانت تحمل لافتة كتب عليها "حكومة آكلي الموت.. اختارت القتل".

وقال الإعلام العربي إن بار توجه لمصافحة الأمهات وتشجيعهن، وطالبت الأمهات بار بالخروج إلى العلن والمطالبة بإنهاء القتال.





إلى ذلك، نفذ عدد من منتسبي سلاح الجو الإسرائيلي من الاحتياط وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الدفاع للمطالبة بإبرام صفقة تبادل.

وصلرح قائد سلاح الجو الإسرائيلي السابق بأنه كان بالإمكان إنهاء هذه الحرب في غزة وإعادة الرهائن منذ سنة.