"حزب الله" ينشر مقطع فيديو بعنوان "سلاحي أقدس من أن ينزع"

بيروت/سما/

نشر "حزب الله" اللبناني اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو بعنوان "سلاحي أقدس من أن ينزع".



يأتي مقطع الفيديو في وقت أظهر استطلاع جديد للرأي في لبنان أن خيار المقاومة لا يزال يحظى بتأييد عابر للطوائف في لبنان، حيث عبر 58% من اللبنانيين عن رفضهم المس بسلاح "حزب الله" من دون وجود استراتيجية دفاعية واضحة.

وأظهر استطلاع أجرته مديرية الإحصاء واستطلاعات الرأي في "المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق" أن نصف المستطلعين من الطائفة السنية، وحوالي ثلث المسيحيين، ونسبة أعلى من ذلك بين الدروز، يرفضون سحب سلاح المقاومة.

وأكد حوالي 72% من المشاركين في الاستطلاع أن "الجيش اللبناني غير قادر وحده على التصدي لأي عدوان إسرائيلي، فيما رأى نحو 76% أن الدبلوماسية وحدها غير كافية لردع مثل هذا العدوان".

وقد رأى 88% من الشيعة وأكثر من 83% من الدروز أن الأحداث السورية تمثل تهديدا مباشرا للبنان، مقابل أكثر من 68% من المسيحيين ونحو 62% من السنة.