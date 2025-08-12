  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"حزب الله" ينشر مقطع فيديو بعنوان "سلاحي أقدس من أن ينزع"

الثلاثاء 12 أغسطس 2025 09:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" ينشر مقطع فيديو بعنوان "سلاحي أقدس من أن ينزع"



بيروت/سما/

نشر "حزب الله" اللبناني اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو بعنوان "سلاحي أقدس من أن ينزع".


يأتي مقطع الفيديو في وقت أظهر استطلاع جديد للرأي في لبنان أن خيار المقاومة لا يزال يحظى بتأييد عابر للطوائف في لبنان، حيث عبر 58% من اللبنانيين عن رفضهم المس بسلاح "حزب الله" من دون وجود استراتيجية دفاعية واضحة.

وأظهر استطلاع أجرته مديرية الإحصاء واستطلاعات الرأي في "المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق" أن نصف المستطلعين من الطائفة السنية، وحوالي ثلث المسيحيين، ونسبة أعلى من ذلك بين الدروز، يرفضون سحب سلاح المقاومة.

وأكد حوالي 72% من المشاركين في الاستطلاع أن "الجيش اللبناني غير قادر وحده على التصدي لأي عدوان إسرائيلي، فيما رأى نحو 76% أن الدبلوماسية وحدها غير كافية لردع مثل هذا العدوان".

وقد رأى 88% من الشيعة وأكثر من 83% من الدروز أن الأحداث السورية تمثل تهديدا مباشرا للبنان، مقابل أكثر من 68% من المسيحيين ونحو 62% من السنة.

الأكثر قراءة اليوم

مصادر فلسطينية : اتفاق وقف إطلاق النار وشيك يتضمن وقف اجتياح مدينة غزة ودخول الجيش المصري

بالتفاصيل ..مصر وقطر وتركيا تصوغ مبادرة جديدة للصفقة بين اسرائيل وحماس

"واينت" يزعم : جهود لتعيين رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة حاكما على قطاع غزة

القناة 12 تكشف : مصر تقترح على حماس "تجميد" سلاحها وإدخال شرطة فلسطينية إلى غزة

أسبوعان حاسمان أمام الوسطاء لوقف جنون اسرائيل في غزة ..

لأول مرة في إيران .. خلاف علني بين "الحرس الثوري" والرئيس بزشكيان

بالأسماء: الاحتلال يفرج عن 10 أسرى من قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

إعلام إسرائيلي: زامير يعتقد أن عائلة نتنياهو تسعى إلى إقالته

نتنياهو: سنسمح لسكان غزة بالهجرة إلى الخارج خلال المعارك وبعدها

photo_2025-08-12_18-58-25

سمير حليلة يوضح موقفه من تولي إدارة غزة بعد الحرب

القناة 12 : وفد إسرائيلي سيزور قطر قريبًا لنقاش صفقة شاملة

حليلة_0

الرئاسة الفلسطينية تدين تصريحات المدعو سمير حليلة وتطالبه بالكف عن نشر الأكاذيب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية