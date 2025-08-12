  1. الرئيسية
"سرايا القدس": تفجير وتدمير نحو 52 آلية عسكرية إسرائيلية

الثلاثاء 12 أغسطس 2025 09:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
"سرايا القدس": تفجير وتدمير نحو 52 آلية عسكرية إسرائيلية



غزة/سما/

قالت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي في فلسطين" إنها فجرت ودمرت نحو 52 آلية عسكرية إسرائيلية بعبوات وقذائف بعد توغلها في مناطق شرقي مدينة غزة.


وصرح قائد ميداني في "سرايا القدس" يوم الثلاثاء، بأنه وبعد انسحاب الجيش الإسرائيلي جزئيا من مناطق شرق غزة خلال الأيام القليلة الماضية تمكن عناصر "السرايا" من بلوغ مسارح عمليات وتجهيزها بعبوات ناسفة أرضية من نوع "ثاقب" و"زلزال" وقنابل من مخلفات قوات العدو جرى هندستها عكسيا.

وأفاد القائد الميداني بأنه تفجير وتدمير قرابة 52 آلية عسكرية إسرائيلية في مناطق الشجاعية والتفاح والزيتون.

