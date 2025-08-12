  1. الرئيسية
الصحة العالمية: المستشفيات في غزة تعمل بطاقة تفوق 300% وسط انهيار كامل للنظام الصحي

الثلاثاء 12 أغسطس 2025 09:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية: المستشفيات في غزة تعمل بطاقة تفوق 300% وسط انهيار كامل للنظام الصحي



غزة/سما/

أكدت منظمة الصحة العالمية أن الطاقة الاستيعابية للمستشفيات في قطاع غزة تجاوزت 300% في ظل الانهيار الكامل للبنية التحتية الصحية جراء الاعتداءات الإسرائيلية.

وأفادت المنظمة بأن معظم مخزون الأدوية في القطاع وصل إلى الـ"صفر".

وأشارت الصحة العالمية إلى انتشار المجاعة في غزة وتسجيل العديد من حالات الوفاة جراء سوء التغذية.

ولفتت إلى أن المساعدات التي دخلت القطاع منذ يونيو لا تفي بالاحتياجات، إذ لم تتجاوز 80 شاحنة محملة بالإمدادات الطبية.

وكشفت المنظمة أن معدات طبية وصلت إلى مطار بن غوريون إلا أن السلطات الإسرائيلية منعت دخولها إلى قطاع غزة.

وشددت في السياق على أن الحاجة ماسة لتزويد المستشفيات بالحد الأدنى من الوقود، وهو ما لم يتمكنوا من توفيره حتى الآن.

ودعت الصحة العالمية إلى وقف إطلاق النار في القطاع، مؤكدة أنه ضرورة عاجلة لضمان إدخال المساعدات الطبية والإنسانية الكافية لإنقاذ الأرواح.

