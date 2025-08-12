  1. الرئيسية
طرحه ترامب حاكما لغزة في اليوم التالي.. من هو سمير حليلة؟

الثلاثاء 12 أغسطس 2025 09:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
طرحه ترامب حاكما لغزة في اليوم التالي.. من هو سمير حليلة؟



رام الله/سما/

تصدر اسم رجل الأعمال والسياسي الفلسطيني سمير حليلة المشهد السياسي في فلسطين بعد ارتباط اسمه بمخطط إدارة شؤون اليوم التالي في قطاع غزة.

وذكرت القناة 12 العبرية أن حليلة تحدث لـ "راديو الناس" قائلا: "تلقّيت عرضا من البيت الأبيض يتعلق بإدارة شؤون اليوم التالي في غزة وتواصلت مع السلطة الفلسطينية في هذا الشأن".

وأضاف: "تم طرح اسمي لأنني مستقل سياسيا ولا أنتمي لحركة فتح. اشترطت على الأمريكيين قبول الشرعية الفلسطينية بالأمر وتوفير قوات عربية في القطاع لفرض الأمن والسلطة في غزة".

سمير عثمان محمود حليلة (وُلد في 11 مايو 1957 في مدينة أريحا) وهو اقتصادي ورجل أعمال وسياسي فلسطيني.

شغل منصب أمين عام لحكومة أحمد قريع الثالثة، ووكيلا مساعدا لوزارة الاقتصاد والتجارة، إضافة إلى كونه رئيسا لمجلس إدارة معهد الأبحاث الاقتصادية، ومجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني، وشركة "باديكو"، وعضوا في مجالس شركات فلسطينية عدة.

