كوريا الشمالية تنتقد خطة "إسرائيل" للسيطرة على مدينة غزة

الثلاثاء 12 أغسطس 2025 09:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
كوريا الشمالية تنتقد خطة "إسرائيل" للسيطرة على مدينة غزة



بيونغيانغ/سما/

انتقدت وزارة الخارجية بكوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة، ووصفتها بأنها "انتهاك واضح" للقانون الدولي.

وأصدر متحدث باسم وزارة الخارجية الإدانة بعد أن دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن خطة للسيطرة على مدينة غزة.

وقال المتحدث في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إن القرار يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي ويظهر بوضوح نية إسرائيل العصابية للاستيلاء على أراضي فلسطين المعترف بها دوليا.

وأضاف المتحدث أن كوريا الشمالية تدين وترفض بشدة العمل الإجرامي الإسرائيلي للاستيلاء على الأراضي والذي يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وينتهك بشكل متعمد السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وحثت كوريا الشمالية أيضا إسرائيل على التوقف الفوري عما وصفته بالهجمات المسلحة غير القانونية على الفلسطينيين والانسحاب الكامل من قطاع غزة.

