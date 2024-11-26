  1. الرئيسية
عاهل الأردن يحذر من خطورة خطة "إسرائيل" لترسيخ احتلال غزة

الثلاثاء 12 أغسطس 2025 08:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
عاهل الأردن يحذر من خطورة خطة "إسرائيل" لترسيخ احتلال غزة



عمان/سما/

حذّر ملك الأردن عبد الله الثاني، الثلاثاء، من خطورة خطة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" لترسيخ احتلال قطاع غزة.

جاء ذلك خلال استقبال الملك لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي ترأس وفد بلاده في اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة في عمان، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.

وأكد الملك عبد الله على "أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين البلدين الشقيقين، لا سيما في المجال الاقتصادي، بما يحقق المصالح المشتركة".

وأعاد التأكيد على "ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة، وضمان تدفق المساعدات الكافية للحد من معاناة الأهالي".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل - بدعم أمريكي - إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وأشاد الملك عبد الله "جهود مصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لنصرة الأشقاء الفلسطينيين"، وفق البيان ذاته.

وحذر من "خطورة خطة الكابينت الإسرائيلي لترسيخ احتلال غزة وتوسيع السيطرة العسكرية عليها".

والجمعة الماضية، أعلن "الكابينت" الموافقة على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل.

وتبدأ الخطة باحتلال مدينة غزة عبر تهجير المواطنين البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويقها وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية، تلي ذلك مرحلة ثانية تشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع، التي دمرت إسرائيل أجزاء واسعة منها منذ 7 أكتوبر 2023.

كما أكد عاهل الأردن "رفض محاولات تهجير الفلسطينيين بغزة والضفة الغربية أو ضم الأراضي".

