مجلس أوروبا يدعو إلى فرض قيود على صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل"

الثلاثاء 12 أغسطس 2025 08:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس أوروبا يدعو إلى فرض قيود على صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل"



باريس/سما/

دعا مجلس أوروبا، وهو منظمة لحقوق إنسان، اليوم الثلاثاء، إلى عدم تزويد إسرائيل بأسلحة معينة بعد الآن.

وقال مفوض حقوق الإنسان بالمجلس مايكل أوفلاهرتي في بيان:”الصراع في غزة وصل إلى أبعاد كارثية ويستمر في التسبب في معاناة إنسانية هائلة”.

وأقر بأن ولايته لا تغطي الشرق الأوسط ولكنه دعا الدول الأعضاء الـ 46 في المجلس، الذي ليس جزءا من الاتحاد الأوروبي، إلى التركيز على شحنات الأسلحة التي يمكن أن تؤدي إلى انتهاكات حقوق الإنسان.

وأشار أوفلاهرتي إلى الخطوات التي اتخذتها دول مثل ألمانيا لوقف أو تقييد صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، لكنه قال إن ذلك لا يكفي.

وقال: “يجب فعل المزيد، وبسرعة”. وفي الأسبوع الماضي، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس وقفا جزئيا لصادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل، مبررا هذه الخطوة بالإشارة إلى إعلان إسرائيل عن خطط لتوسيع عمليتها العسكرية في قطاع غزة والاستيلاء على مدينة غزة.

وتأسس مجلس أوروبا، ومقره في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، في عام 1949. ويهدف إلى حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في أوروبا.

