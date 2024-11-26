  1. الرئيسية
القناة 12 : وفد إسرائيلي سيزور قطر قريبًا لنقاش صفقة شاملة لإعادة الأسرى وإنهاء الحرب

الثلاثاء 12 أغسطس 2025 08:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

ذكرت القناة 12 العبرية، مساء اليوم، أن "إسرائيل" تدرس إرسال وفد رفيع المستوى إلى العاصمة القطرية الدوحة في وقت لاحق من هذا الأسبوع للقاء مسؤولين قطريين، في إطار الجهود لاستئناف المفاوضات حول صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، هذا وفقا لمصدرين مطلعين على الموضوع.

وأضافت القناة : "إذا خرج الوفد الإسرائيلي فعلا إلى الدوحة، فستتناول المحادثات أيضا الجهود للتوصل إلى صفقة شاملة تنهي الحرب وتؤدي إلى الإفراج عن جميع الأسرى.

كما ذكرت القناة: "في نهاية الأسبوع الماضي، التقى المبعوث الأميركي ستيف فيتكوف بإسبانيا مع رئيس وزراء قطر، وبحث معه صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

ولفتت إلى أنه تجري الاتصالات لترتيب وصول الوفد الإسرائيلي إلى الدوحة بالتوازي مع محادثات قادة حماس مع الوسطاء المصريين في القاهرة.

كما أشارت إلى أن الأميركيون والقطريون والمصريون والأتراك يسعون لمعرفة ما إذا كان بالإمكان استغلال الوقت المتبقي قبل بدء عملية الجيش الإسرائيلي لاحتلال غزة، من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي للإفراج عن الأسرى وإنهاء الحرب.

