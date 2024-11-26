  1. الرئيسية
ليفين يمنع المستشارة القضائية للحكومة من دخول مكتبها بعد استبدال أقفاله

الثلاثاء 12 أغسطس 2025 08:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليفين يمنع المستشارة القضائية للحكومة من دخول مكتبها بعد استبدال أقفاله



القدس المحتلة/سما/

منع وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، من دخول مكتبها في مبنى وزارة القضاء بمدينة تل أبيب، بعد أن أوعز لسائقه باستبدال أقفاله؛ بحسب ما أوردت تقارير إسرائيلية من بينها القناة 13 وهيئة البث العامة "كان 11".

وأكد مكتب ليفين ذلك، وجاء في بيان صدر عنه أن "الحديث يدور عن ادعاء لا يقل عن كونه غريبا. لقد تم تبديل الأقفال في مكتب الوزير بتل أبيب".

واعتبر أن "المكتب هو للوزير وليس للمحامية بهاراف ميارا، ومحاولتها استخدام المكتب من دون تصريح هي مثال آخر على تصرف غريب من جانب من أقيلت من منصبها".

وأوردت "كان 11"، أن ليفين كان قد وجه تحذيرا في هذا الشأن قبل عدة أيام، إلا أن المستشارة القضائية للحكومة أوضحت له أن الأمر لا يندرج ضمن صلاحياته، وعند وصول الموظفين إلى المكتب صباح اليوم اكتشفوا أن الأقفال قد استبدلت بالأمس، الأمر الذي أبقاهم خارج المكاتب.


وذكر مسؤولون في وزارة القضاء، أن "جميع المستشارين القضائيين يشغلون هذا المكتب، لأنه مكتب مشترك". فيما أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن بهاراف ميارا ترى بذلك محاولة للإضرار بعملها.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أصدرت مطلع الأسبوع، أمرا احترازيا يمنع إقالة بهاراف ميارا من منصبها، ويقضي بتجميد قرار الحكومة بإقالتها، مشيرة إلى أنه في هذه المرحلة لن يتاح للحكومة الإعلان عن بديل لها أو عن قائم بأعمالها.


وحددت العليا يوم 3 أيلول/ سبتمبر المقبل، موعدا لعقد جلسة للنظر في الالتماسات المقدمة ضد قرار الحكومة بإقالة المستشارة القضائية، وذلك بتركيبة موسعة مكونة من 9 قضاة يترأسها رئيس المحكمة يتسحاق عميت.

