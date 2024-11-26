باحث أميركي: "إسرائيل" ستشن حربا ثانية ضد إيران حتى نهاية العام الجاري

واشنطن/سما/

رجح نائب رئيس "معهد كوينسي للحكم الرشيد" ومقره في واشنطن، تريتا فارسي، الإيراني الأصل، أن تشن إسرائيل حرباً أخرى على إيران قبل شهر كانون الأول/ديسمبر، وربما حتى في أواخر آب/أغسطس الجاري، حسب مقاله المنشور في موقع "فورين أفيرز" اليوم، الثلاثاء.

وأشار إلى أن إيران تتوقع هجوما كهذا وتستعد له، وأنها انتهجت إستراتيجية طويلة الأمد في الحرب الأولى، في حزيران/يونيو الماضي، ورتّبت هجماتها الصاروخية بما يتوافق مع توقعها لصراع طويل الأمد. وأضاف أنه في الجولة التالية، يرجح أن تشن إيران هجومًا حاسمًا منذ البداية، بهدف تبديد أي فكرة بإمكانية إخضاعها تحت الهيمنة العسكرية الإسرائيلية، وأن تكون الحرب القادمة أكثر دمويةً من الأولى.

وأضاف فارسي أنه إذا رضخ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للضغوط الإسرائيلية مجددًا وانضم إلى القتال، فقد تواجه الولايات المتحدة حربًا شاملة مع إيران.

ورأى أن حرب إسرائيل ضد إيران، قبل شهرين، لم تكن مقتصرة على البرنامج النووي الإيراني، بل كانت تهدف إلى تغيير ميزان القوى في الشرق الأوسط، حيث تُعدّ القدرات النووية الإيرانية عاملاً مهماً، وإن لم يكن حاسماً. ومنذ أكثر من عقدين، دفعت إسرائيل الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران لإضعافها واستعادة توازن إقليمي إيجابي، وهو ما لا تستطيع إسرائيل تحقيقه بمفردها.



ولفت إلى أنه كان للضربات الإسرائيلية ثلاثة أهداف رئيسية تتجاوز إضعاف البنية التحتية النووية الإيرانية. فقد سعت إلى جر الولايات المتحدة إلى صراع عسكري مباشر مع إيران، وإضعاف النظام الإيراني، وتحويل البلاد إلى سوريا أو لبنان أخرى – أي دول يمكن لإسرائيل قصفها دون عقاب ودون أي تدخل أميركي. ولم يتحقق سوى هدف واحد من الأهداف الثلاثة. علاوة على ذلك، لم يُلغِ ترامب البرنامج النووي الإيراني، ولم يُعاد إلى نقطة يُمكن اعتبارها حلاً.

بعبارة أخرى، أضاف فارسي، حققت إسرائيل بهجماتها نصرًا جزئيًا في أحسن الأحوال. وبينما يُفضّل ترامب العمل العسكري السريع والحاسم، فإنه يخشى حربًا شاملة. لذا، صُممت إستراتيجيته في مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية للحد من التصعيد بدلًا من توسيعه. على المدى القصير، نجح ترامب - مما أثار استياء إسرائيل - لكنه على المدى البعيد، سمح لإسرائيل بحصره في دوامة تصعيدية.

وتابع أن رفض ترامب التصعيد إلى ما هو أبعد من حملة قصف محدودة كان سببًا رئيسيًا لموافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار. ومع استمرار الحرب، تكبدت إسرائيل خسائر فادحة: تدهورت دفاعاتها الجوية، وازدادت فعالية إيران في اختراقها بصواريخها. وبينما كانت إسرائيل ستواصل الصراع على الأرجح لو التزمت الولايات المتحدة التزامًا كاملًا، تغيرت الحسابات عندما اتضح أن ضربات ترامب كانت لمرة واحدة. ونجحت إسرائيل في جر ترامب والولايات المتحدة إلى الحرب، لكنها فشلت في إبقائهما فيها.



ووصف فارسي هدفي إسرائيل الآخرين بأنهما كانا فشلاً ذريعاً. فرغم نجاحاتها الاستخباراتية المبكرة - مثل قتل 30 من كبار القادة و19 عالماً نووياً - لم تتمكن إلا من تعطيل القيادة والسيطرة الإيرانية مؤقتاً. وفي غضون 18 ساعة، استبدلت إيران معظم هؤلاء القادة، إن لم يكن جميعهم، وأطلقت وابلاً كثيفاً من الصواريخ، مُظهرةً قدرتها على استيعاب خسائر فادحة مع شنّ هجوم مضاد شرس.

وكانت إسرائيل تأمل أن تُثير ضرباتها الأولية ذعرًا داخل النظام الإيراني وتسرع انهياره. ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست"، اتصل عملاء الموساد، الذين يجيدون الفارسية، بكبار المسؤولين الإيرانيين عبر هواتفهم المحمولة، مهددين بقتلهم وعائلاتهم ما لم يُصوّروا مقاطع فيديو تُدين النظام وتنشق عنه علنًا. أُجريت أكثر من 20 مكالمة من هذا النوع في الساعات الأولى من الحرب، عندما كانت النخبة الحاكمة في إيران لا تزال في حالة صدمة وتعاني من خسائر فادحة. ومع ذلك، لا يوجد دليل على استسلام أي جنرال إيراني للتهديدات، وظلّ تماسك النظام سليمًا.

وعلى عكس توقعات إسرائيل، لم يُفضِ مقتل كبار قادة الحرس الثوري الإيراني إلى احتجاجات جماهيرية أو انتفاضة ضد الجمهورية الإسلامية. بل احتشد الإيرانيون من جميع الأطياف السياسية حول العلم، إن لم يكن حول النظام نفسه، مع تصاعد موجة القومية في جميع أنحاء البلاد.

لم تستطع إسرائيل استغلال تراجع شعبية النظام الإيراني على نطاق واسع. فبعد قرابة عامين من ارتكاب الفظائع في غزة وشن هجوم خادع على إيران في خضم المفاوضات النووية، لا ينظر إلى إسرائيل بإيجابية سوى شريحة ضئيلة من الإيرانيين، معظمهم في الشتات.



وبدلاً من حشد الشعب ضد النظام، نجحت إسرائيل في إحياء خطاب الجمهورية الإسلامية. وبدلاً من إدانة النظام لاستثماره في برنامج نووي وصواريخ وشبكة من الجهات الفاعلة غير الحكومية المتحالفة معه، يشعر العديد من الإيرانيين الآن بالغضب لأن هذه العناصر من الردع الإيراني لم تكن كافية.

ليس من الواضح ما إذا كان هذا التحول سيستمر. ولكن على المدى القصير، يبدو أن هجمات إسرائيل قد عززت، على نحو متناقض، النظام الإيراني، إذ عززت التماسك الداخلي وضيّقت الفجوة بين الدولة والمجتمع.



وفشلت إسرائيل أيضًا في تحويل إيران إلى سوريا ثانية، وفي إرساء هيمنة جوية مستدامة مستقلة عن الدعم الأميركي. ورغم سيطرة إسرائيل على المجال الجوي الإيراني خلال الحرب، إلا أنها لم تتصرف دون عقاب. وقد ألحق رد إيران الصاروخي أضرارًا جسيمة.

ولولا المساعدة الأمريكية الكبيرة - بما في ذلك استخدام 25% من صواريخ ثاد الاعتراضية الأمريكية في 12 يومًا فقط - لربما لم تكن إسرائيل قادرة على مواصلة الحرب.

واعتبر فارسي أن هذا يجعل شنّ هجوم إسرائيلي جديد أمرًا مرجحًا. وقد أشار كلٌّ من وزير الأمن الإسرائيل، يسرائيل كاتس، ورئيس أركان الجيش، إيال زامير، إلى ذلك. وكانت حرب حزيران/يونيو مجرد المرحلة الأولى، وفقًا لزامير، الذي أضاف أن إسرائيل "تدخل الآن فصلًا جديدًا" من الصراع.

بغض النظر عمّا إذا استأنفت إيران تخصيب اليورانيوم، فإن إسرائيل عازمة على حرمانها من الوقت اللازم لتجديد ترسانتها الصاروخية، أو استعادة دفاعاتها الجوية، أو نشر أنظمة مُحسّنة. وهذا المنطق هو جوهر إستراتيجية "جز العشب" الإسرائيلية، بتوجيه ضربات وقائية ومتكررة لمنع الخصوم من تطوير قدرات قد تُشكّل تحديًا للهيمنة العسكرية الإسرائيلية.

هذا يعني أنه مع إعادة بناء إيران لمواردها العسكرية، لدى إسرائيل حافزٌ لشنّ هجوم عاجلاً لا آجلاً. علاوةً على ذلك، تُصبح الحسابات السياسية المتعلقة بهجومٍ آخر أكثر تعقيداً مع دخول الولايات المتحدة موسم انتخابات التجديد النصفي. ونتيجةً لذلك، من المُرجّح جداً أن تُشنّ ضربةٌ خلال الأشهر المقبلة، وفقا لفارسي.

وهذه هي النتيجة التي يسعى القادة الإيرانيون لردعها. ولتبديد أي وهم بنجاح استراتيجية "جزّ العشب" الإسرائيلية، من المرجح أن تضرب إيران بقوة وسرعة مع بداية الحرب القادمة. ويعتقد القادة الإيرانيون أن التكلفة التي ستتكبدها إسرائيل ستكون باهظة، وإلا فإنها ستؤدي إلى تآكل تدريجي للقدرات الصاروخية الإيرانية وترك البلاد بلا دفاع.

ورأى فارسي أنه بينما انتهت حرب حزيران/يونيو دون حسم، ستتوقف نتيجة الحرب القادمة على أي الجانبين تعلم أكثر وتحرك أسرع: هل تستطيع إسرائيل تجديد صواريخها الاعتراضية أسرع من قدرة إيران على إعادة بناء منصات إطلاقها وتجديد ترسانتها الصاروخية؟ هل لا يزال للموساد وجود عميق داخل إيران، أم أن معظم موارده استُنفدت في سعيه لإسقاط النظام خلال الحرب الأولى؟ هل اكتسبت إيران فهمًا أعمق لاختراق الدفاعات الجوية الإسرائيلية أكثر مما اكتسبته إسرائيل في سد ثغراتها؟ في الوقت الحالي، لا يستطيع أي من الجانبين الإجابة على هذه الأسئلة بثقة.

إن إيران لا تستطيع أن تكون على يقين من أن الرد الأكثر قوة سوف يعمل على تحييد إستراتيجية إسرائيل، ولذلك فمن المرجح أن تعيد تقييم وضعها النووي ــ وخاصة الآن بعد أن أثبتت الركائز الأخرى لردعها، بما في ذلك محور المقاومة والغموض النووي، عدم كفايتها.

قد يكون موقف ترامب من حرب إسرائيلية ثانية مع إيران حاسمًا. إذ يبدو ترامب أنه غير راغب في الانخراط في صراع طويل الأمد. سياسيًا، أشعلت ضرباته الأولية حربًا أهلية داخل حركة "لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا". عسكريًا، كشفت الحرب التي استمرت 12 يومًا عن ثغرات خطيرة في مخزون الصواريخ الأميركي. استنفد كل من ترامب والرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، جزءًا كبيرًا من أنظمة الدفاع الجوي الاعتراضية الأميركية في منطقة لا يعتبرها أي منهما حيوية للمصالح الأميركية الأساسية.

وخلص فارسي إلى أنه بمنحه الضوء الأخضر للهجوم الأول، وقع ترامب في فخ إسرائيل، وليس من الواضح ما إذا كان سيجد مخرجًا، خاصةً إذا تشبث بوقف التخصيب تمامًا كأساس للاتفاق مع إيران. ومن المرجح أن الانخراط المحدود لم يعد خيارًا. وسيتعين على ترامب إما الانضمام الكامل إلى الحرب أو البقاء خارجها. والبقاء خارجها يتطلب أكثر من مجرد رفض لمرة واحدة، بل يتطلب مقاومة مستمرة للضغط الإسرائيلي، وهو أمر لم يُبدِ حتى الآن لا الإرادة ولا القوة اللازمة للقيام به.