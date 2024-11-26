تقرير: ديرمر يعتزم التنحي عن منصبه والحياة السياسية

القدس المحتلة/سما/

يعتزم وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، والوزير الأكثر قربا من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الاستقالة من منصبه والتنحي عن الحياة السياسية، في الأشهر القريبة، وفق ما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم، الثلاثاء.

ونقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة في الحكومة الإسرائيلية قولها إن ديرمر قرر التنحي قبل الانتخابات العامة المقبلة، التي يتوقع تبكيرها، لكنه لم يقرر الموعد الدقيق لخطوته هذه، وأن القرار جاء بعد "تحقيق هدف إزالة التهديد النووي الإيراني"، وهو يتحدث حول تنحيه بشكل علني.

يشار إلى أن ديرمر لم يرشح أبدا لعضوية الكنيست عن حزب الليكود، لكن نتنياهو عيّنه في منصبه الوزاري، وبسبب دوره كمبعوث خاص لنتنياهو في مهمات سياسية خارجية وإلى البيت الأبيض، فإنه عضو في الكابينيت السياسي – الأمني، وفي الكابينيت المصغر الذي يتخذ القرارات الإستراتيجية المتعلقة بالحرب على غزة. ومؤخرا، عينه نتنياهو رئيسا لطاقم المفاوضات حول وقف إطلاق نار وتبادل أسرى.

وقال ديرمر في مقابلات أجرتها معه وسائل إعلام أميركية أن الحرب على غزة ستنتهي، بنظره، من دون سيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، ومن دون حماس كسلطة أو فصيل مسلح في القطاع.



وحسب الصحيفة، فإن خلافات برزت بين نتنياهو وديرمر، خلال الاجتماع الأخير للكابينيت، يوم الجمعة الماضي، بعد أن طالب ديرمر بعدم الموافقة على صفقة تبادل أسرى جزئية، بينما وافق نتنياهو على إمكانية التوصل إلى صفقة جزئية.