الإمارات تنفذ الإنزال الـ69 وتُدخل نحو 500 طن غذاء إلى غزة

الثلاثاء 12 أغسطس 2025 07:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات تنفذ الإنزال الـ69 وتُدخل نحو 500 طن غذاء إلى غزة



أبوظبي/سما/

نفذت دولة الإمارات اليوم عملية الإنزال الجوي الـ69 للمساعدات ضمن عملية "طيور الخير"، التابعة لعملية "الفارس الشهم 3"، بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وبمشاركة كل من ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، وفرنسا.


وحملت الشحنة كميات من المواد الغذائية الأساسية، جرى تجهيزها بدعم من مؤسسات وجهات خيرية إماراتية، لتلبية احتياجات سكان قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.

كما دخلت عبر المعابر البرية 20 شاحنة محمّلة بنحو 500 طن من المواد الغذائية الموجّهة إلى الأهالي، ضمن الجهود الإماراتية المستمرة لتأمين الإمدادات الحيوية براً وجواً.


 وبلغ إجمالي المساعدات - التي تم إنزالها جواً- أكثر من 3924 طنا من المساعدات المتنوعة، بما يشمل الغذاء والمستلزمات الضرورية، تأكيداً لالتزامها الثابت بمساندة الأشقاء الفلسطينيين وتعزيز صمودهم.

وتعكس هذه المبادرات الدور الريادي للإمارات في ميدان العمل الإغاثي الدولي، من خلال حشد الجهود الإقليمية والدولية وترسيخ نهج العطاء للتخفيف من معاناة المتضررين في مناطق الأزمات.

