الخارجية ترحب بالبيان الصادر عن وزراء خارجية ٢٧ دولة ومفوضين اوروبيين

رام الله/سما/

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالبيان الخاص الذي صدر عن ٢٧ وزير خارجية حول العالم، وكذلك مفوضين اوروبيين والذي حذر من خطورة الوضع الإنساني في قطاع غزة والمستويات الكارثية التي وصلها، والذي دعا لإدخال جميع المساعدات الانسانية الى قطاع غزة، وشدد ايضاً على ضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة لوقف المجاعة وعدم تسييس المساعدات الإنسانية، واعرب عن دعم المشاركين لجهود الوسطاء للتوصل الى وقف اطلاق النار .

وطالبت الوزارة، الدول كافة والاتحادات الاقليمية الدولية والامم المتحدة بسرعة ترجمة هذا الاجماع الدولي إلى خطوات عملية ملزمة لدولة الاحتلال تجبرها على وقف جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين، ودعتها لتكثيف الزيارات الدولية الرسمية لقطاع غزة بمرافقة الاعلاميين والصحافيين.

ورأت الوزارة أهمية بالغة لتفعيل دور الأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي للإشراف على تنفيذ القرارات الاممية ذات الصلة، واعتماد اعلان نيويورك وتنفيذ مخرجاته.

