  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخارجية ترحب بالبيان الصادر عن وزراء خارجية ٢٧ دولة ومفوضين اوروبيين

الثلاثاء 12 أغسطس 2025 07:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية ترحب بالبيان الصادر عن وزراء خارجية ٢٧ دولة ومفوضين اوروبيين



رام الله/سما/

 رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالبيان الخاص الذي صدر عن ٢٧ وزير خارجية حول العالم، وكذلك مفوضين اوروبيين والذي حذر من خطورة الوضع الإنساني في قطاع غزة والمستويات الكارثية التي وصلها، والذي دعا لإدخال جميع المساعدات الانسانية الى قطاع غزة، وشدد ايضاً على ضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة لوقف المجاعة وعدم تسييس المساعدات الإنسانية، واعرب عن دعم المشاركين لجهود الوسطاء للتوصل الى وقف اطلاق النار .

وطالبت الوزارة، الدول كافة والاتحادات الاقليمية الدولية والامم المتحدة بسرعة ترجمة هذا الاجماع الدولي إلى خطوات عملية ملزمة لدولة الاحتلال تجبرها على وقف جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين، ودعتها لتكثيف الزيارات الدولية الرسمية لقطاع غزة بمرافقة الاعلاميين والصحافيين.

ورأت الوزارة أهمية بالغة لتفعيل دور الأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي للإشراف على تنفيذ القرارات الاممية ذات الصلة، واعتماد اعلان نيويورك وتنفيذ مخرجاته.

ــ

الأكثر قراءة اليوم

مصادر فلسطينية : اتفاق وقف إطلاق النار وشيك يتضمن وقف اجتياح مدينة غزة ودخول الجيش المصري

بالتفاصيل ..مصر وقطر وتركيا تصوغ مبادرة جديدة للصفقة بين اسرائيل وحماس

"واينت" يزعم : جهود لتعيين رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة حاكما على قطاع غزة

القناة 12 تكشف : مصر تقترح على حماس "تجميد" سلاحها وإدخال شرطة فلسطينية إلى غزة

أسبوعان حاسمان أمام الوسطاء لوقف جنون اسرائيل في غزة ..

لأول مرة في إيران .. خلاف علني بين "الحرس الثوري" والرئيس بزشكيان

بالأسماء: الاحتلال يفرج عن 10 أسرى من قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

حليلة_0

الرئاسة الفلسطينية تدين تصريحات المدعو سمير حليلة وتطالبه بالكف عن نشر الأكاذيب

20241126171305reup-2024-11-26t171043z_1889061170_rc24dbay832i_rtrmadp_3_israel-finance-trading.h-730x438

"إسرائيل" تقتطع 110 ملايين شيكل من المقاصة لصالح عملاء اعتقلوا من أجهزة السلطة الفلسطينية

مصر : 15 شخصية فلسطينية ستدير غزة لـ 6 أشهر ضمن اطار السلطة

مصر: نعمل على إحياء خطة الهدنة في غزة لمدة 60 يوما

وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية يصل إلى مصر ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية