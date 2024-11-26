  1. الرئيسية
‎فرنسا: ينبغي لمستقبل قطاع غزة أن يندرج في دولة فلسطينية مستقبلية تديرها السلطة الفلسطينية

الثلاثاء 12 أغسطس 2025 07:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
باريس/سما/

قال الناطق باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، ينبغي لمستقبل قطاع غزة أن يندرج في دولة فلسطينية مستقبلية تديرها السلطة الفلسطينية، وأضاف: تحشد فرنسا جهودها من أجل تنفيذ حل الدولتين، الذي يمثل الحل الوحيد الذي من شأنه ضمان السلام والأمن المستدامين للإسرائيليين والفلسطينيين، ويجب إيقاف هذه الحرب فورًا مع وقف دائم لإطلاق النار.

جاء هذه التصريحات، عقب إعلان الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا نيتها احتلال شمال قطاع غزّة عسكريًا، وقالت فرنسا إن تحقق ذلك، قد يمثّل كارثةً وهروبًا من المشكلة يسقط أوّل ضحايا لهما كل من الرهائن الإسرائيليين والمدنيين الغزاويين مجددًا.

‎وأضاف الناطق، سعيًا إلى تفادي وقوع ذلك، دعمت البلدان الموقعة على إعلان نيويورك، في مناسبة مؤتمر الأمم المتحدة الذي عُقد في نهاية شهر تموز/يوليو، نشر بعثة دولية مؤقتة من أجل إرساء الاستقرار، ترمي إلى حفظ أمن الإسرائيليين والفلسطينيين والمساهمة في تنفيذ حل الدولتين.

‎وتعمل فرنسا، بناءً على مبادرة رئيس الجمهورية الفرنسية، بالتعاون مع شركائها والأمم المتحدة، من أجل إتاحة تأليف هذه البعثة وتغيير المعطيات في قطاع غزّة. وتقترح فرنسا أن تتخذ هذه البعثة هيئة تحالف دولي يحدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولايته ويقوده الشركاء الإقليميون. وستمثل طريقًا موثوقًا من أجل إنهاء الحرب الدائمة وإرساء سلام مستدام في المنطقة.

