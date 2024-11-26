الشيخ يطلع أعضاء من "ثوري فتح" على الجهود المبذولة لوقف حرب الإبادة على قطاع غزة

رام الله/سما/

أطلع نائب رئيس دولة فلسطين، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، أعضاء من المجلس الثوري لحركة "فتح" على الجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذلها القيادة الفلسطينية على المستويين الدولي والإقليمي، لوقف حرب الإبادة، واغاثة شعبنا من حرب التجويع التي يمارسها الاحتلال في قطاع غزة.

وتطرّق الشيخ، خلال الاجتماع، الذي عقد اليوم الثلاثاء، للمتواجدين من أعضاء المجلس الثوري، إلى المساعي الحثيثة التي تبذل لإيصال المساعدات الغذائية والطبية بشكل دائم، ودون ذرائع، او خطر يهدد حياة أبناء شعبنا.

ووضع الشيخ أعضاء "ثوري فتح" بصورة الاتصالات مع جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والمجتمع الدولي لوقف مخطط الاحتلال الرامي إلى تهجير أهلنا من قطاع غزة، ووقف نزيف الدماء، مشيرا إلى تقدير القيادة والشعب الفلسطيني الى مواقف دول العالم التي أعلنت عن نواياها الاعتراف بدولة بفلسطين الشهر القادم، وكذلك تثمين مواقف ودور المملكة العربية السعودية الرافضة لاي عملية سياسية، أو علاقات مع دولة الاحتلال، قبل تجسيد حل الدولتين على الأرض.

كما ناقش أعضاء المجلس العملية الجارية للتحضير لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، داعين الى توسيع اللجنة التحضيرية لتضم قطاعا أوسع من المجتمع المدني.

وأكد المجلس الدور المحوري لحركة "فتح" في قيادة المشروع الوطني، وضرورة قيادة عملية الإصلاح الداخلي، على أساس الاستحقاقات الوطنية، ويعزز الوحدة الوطنية، من خلال حوار وطني جامع لحماية شعبنا، ومشروعنا، وأرض دولة فلسطين المحتلة.

وطلب المجلس ضرورة الإسراع بعقد المؤتمر العام الثامن، لإقرار البرنامج السياسي والوطني على أساس ثوابت شعبنا، وحقه في تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس.

ــــــــــ