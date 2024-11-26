رئيسة وزراء إيطاليا تؤكد ضرورة العمل من أجل عملية سياسية تؤدي إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط من خلال حل الدولتين

روما/سما/

أفاد بيان صادر عن قصر كيجي (رئاسة الوزراء) بأن رئيسة وزراء ايطاليا جورجيا ميلوني، "أجرت بعد ظهر اليوم مكالمة هاتفية مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الذي حرص على التعبير عن تقديره الصادق للدور، الذي وصفه بـ"الأساسي"، الذي تقوم به إيطاليا في تقديم الدعم الإنساني حتى الآن، وللمواقف التي اتخذتها".

وأوضح البيان، أن "المحادثة أتاحت لميلوني بشكل خاص مشاركة القلق العميق إزاء القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي يبدو أنها تتجه نحو مزيد من التصعيد العسكري، والتشديد على أن الوضع الإنساني في غزة غير مبرر وغير مقبول".

وفي هذا السياق، شددت رئيسة الوزراء "مرة أخرى على ضرورة التوصل الفوري إلى إنهاء الأعمال العدائية، من أجل الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية لسكان مدنيين منهكين".

كما اتفقت مع الرئيس عباس على أن حركة حماس يجب أن تطلق سراح جميع الرهائن، وأن تقبل بأنها لن يكون لها مستقبل في حكم القطاع.

كما جددت ميلوني تأكيد التزام إيطاليا على الصعيد الإنساني، من خلال مبادرة الغذاء من أجل غزة، بما في ذلك عمليات الإنزال الجوي الجارية حاليًا، وإجلاء أكثر من 150 طفلا بحاجة إلى علاج حتى الآن. معلنةً للرئيس عباس عن وصول أطفال آخرين يحتاجون إلى رعاية طبية إلى إيطاليا في الأيام المقبلة.

وخلال المكالمة، "أكدت رئيسة الوزراء في الختام أن إيطاليا مستعدة للقيام بدورها في استقرار وإعادة إعمار غزة، مجددة التأكيد على ضرورة العمل من أجل عملية سياسية تؤدي إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط من خلال حل الدولتين".

واختتم البيان بالقول: "عند توديع بعضهما، اتفق الزعيمان على اللقاء في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة".