  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بيان دولي مشترك: معاناة غزة وصلت إلى مستويات “لا يمكن تصورها”

الثلاثاء 12 أغسطس 2025 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيان دولي مشترك: معاناة غزة وصلت إلى مستويات “لا يمكن تصورها”



غزة/سما/

قالت بريطانيا وكندا وأستراليا وحلفاء أوروبيون اليوم الثلاثاء إن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وصلت إلى “مستويات لا يمكن تصورها” داعية إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات إلى القطاع الفلسطيني، الذي تعصف به الحرب، دون أي عراقيل.

وذكر وزراء خارجية الدول في بيان مشترك نشرته بريطانيا “تتكشف المجاعة أمام أعيننا. هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الجوع”.

وأضاف البيان “ندعو حكومة إسرائيل إلى السماح بدخول جميع شحنات المساعدات الدولية للمنظمات غير الحكومية وعدم عرقلة عمل الجهات الفاعلة الأساسية في قطاع المساعدات”.

البيان: يجب استخدام جميع المعابر والطرق للسماح بتدفق المساعدات إلى غزة بما في ذلك الغذاء وإمدادات التغذية والمأوى والوقود والمياه النظيفة والأدوية والمعدات الطبية

وجاء في البيان “يجب استخدام جميع المعابر والطرق للسماح بتدفق المساعدات إلى غزة بما في ذلك الغذاء وإمدادات التغذية والمأوى والوقود والمياه النظيفة والأدوية والمعدات الطبية”.

ووقع على البيان 27 شريكا هم وزراء خارجية أستراليا وبلجيكا وكندا وقبرص والدنمرك وإستونيا وفنلندا وفرنسا واليونان وأيسلندا وأيرلندا واليابان وليتوانيا ولوكسمبورج ومالطا وهولندا والنرويج والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وبريطانيا.

كما وقّعت على البيان مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس وعضوان آخران في المفوضية الأوروبية.

ولم توقع عليه بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا والمجر.

الأكثر قراءة اليوم

مصادر فلسطينية : اتفاق وقف إطلاق النار وشيك يتضمن وقف اجتياح مدينة غزة ودخول الجيش المصري

بالتفاصيل ..مصر وقطر وتركيا تصوغ مبادرة جديدة للصفقة بين اسرائيل وحماس

"واينت" يزعم : جهود لتعيين رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة حاكما على قطاع غزة

القناة 12 تكشف : مصر تقترح على حماس "تجميد" سلاحها وإدخال شرطة فلسطينية إلى غزة

أسبوعان حاسمان أمام الوسطاء لوقف جنون اسرائيل في غزة ..

لأول مرة في إيران .. خلاف علني بين "الحرس الثوري" والرئيس بزشكيان

بالأسماء: الاحتلال يفرج عن 10 أسرى من قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

حليلة_0

الرئاسة الفلسطينية تدين تصريحات المدعو سمير حليلة وتطالبه بالكف عن نشر الأكاذيب

20241126171305reup-2024-11-26t171043z_1889061170_rc24dbay832i_rtrmadp_3_israel-finance-trading.h-730x438

"إسرائيل" تقتطع 110 ملايين شيكل من المقاصة لصالح عملاء اعتقلوا من أجهزة السلطة الفلسطينية

مصر : 15 شخصية فلسطينية ستدير غزة لـ 6 أشهر ضمن اطار السلطة

مصر: نعمل على إحياء خطة الهدنة في غزة لمدة 60 يوما

وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية يصل إلى مصر ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية