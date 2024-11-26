  1. الرئيسية
بن غفير يطلب من رئيس بلدية نيشر هدم قبر الشيخ الشهيد عز الدين القسام في حيفا

الثلاثاء 12 أغسطس 2025 07:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
بن غفير يطلب من رئيس بلدية نيشر هدم قبر الشيخ الشهيد عز الدين القسام في حيفا



القدس المحتلة/سما/

طلب وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير من رئيس بلدية نيشر إصدار أمرٍ يقضي بهدم قبر الشيخ الشهيد عزّ الدين القسّام في حيفا المحتلة، قائلاً: “أصدر أمراً بهدم قبر عزّ الدين القسّام، وستتولّى الشرطة تنفيذ الهدم وتأمينه. لا يمكن للإرهابيين أن يرتاحوا حتى في الموت”، وفق ما نقلته وسائل إعلام عبرية.


وأفادت التقارير بأنّ جهازي الشرطة والشاباك سيعقدان اليوم جلسة مع يتسحاق كرويزر، رئيس لجنة الداخلية في الكنيست، لمناقشة مقترحه نقل قبر القسّام من مقبرته التاريخية في حيفا.


ويرى كرويزر، وهو نائب عن حزب “القوة اليهودية”، أنّ نقل القبر قد يشكّل “ورقة تفاوض” لاستعادة الأسرى الإسرائيليين، أو دفنه في مقبرة مخصّصة لـ”المقاومين”.


وبحسب المصادر ذاتها، تُعقد جلسة خاصة بمشاركة كرويزر ومسؤولين من الشاباك والشرطة لبحث المقترح، في سياق محاولات متكررة تستهدف مقبرة شهداء المقاومة، التي تعود إلى عهد الانتداب البريطاني في القرن العشرين. وفي هذا السياق، نقلت “القناة السابعة” عن بن غفير وصفه القسّام بأنّه «رمز للإرهاب»، مؤكداً أنّ “القانون” يدعم المضي في الهدم، وأنّ الأمر بات “أكثر إلحاحاً بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول”.


ويُعدّ عزّ الدين القسّام شخصيةً بارزة في التاريخ الفلسطيني والإسلامي؛ إذ كان عالماً وداعيةً ومجاهداً، وُلد عام 1883 في جبلة على الساحل السوري، وقاد حركة مقاومة مسلّحة ضدّ الاحتلالَين الفرنسي والبريطاني في سوريا وفلسطين مطلع القرن العشرين. واستشهد عام 1935 في اشتباك مع القوات البريطانية قرب جنين، وكان لاستشهاده أثرٌ مباشر في اندلاع الثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936. وتحمل “كتائب الشهيد عزّ الدين القسّام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، اسمه تكريماً له.

