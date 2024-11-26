  1. الرئيسية
إسبانيا أجلت 44 طفلا من غزة لمعالجتهم في مستشفياتها

الثلاثاء 12 أغسطس 2025 07:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدريد/سما/

قامت إسبانيا بإجلاء 44 طفلا جريحا أو مريضا من غزة، مع نحو مئة من أقاربهم، خلال الأشهر الماضية، وفق ما أعلنت الحكومة الاشتراكية برئاسة بيدرو سانشيز الثلاثاء.

وجاء في بيان لوزارة الهجرة “أتمت الحكومة الإسبانية بنجاح أربع عمليات إجلاء لـ 44 طفلا جريحا أو مريضا من غزة، مع حوالى مئة من أقاربهم”، في عملية استغرقت عدة أشهر.

واشار بيان الوزارة إلى أن “تنظيم وتنفيذ هذه المهمات” تم “بالتعاون مع المنظمات الدولية والدول الحليفة لنقلهم من نقاط آمنة خارج منطقة النزاع”.

تم توزيع الأطفال وعائلاتهم في جميع أنحاء إسبانيا لتلقي العلاج الطبي.

وأضاف البيان أن هؤلاء الأشخاص سيتمكنون من التقدم بطلب لجوء.

ونقل البيان عن الوزيرة إلما سايز قولها إن “التضامن والتعاون الدولي ينقذان الأرواح”.

وحكومة سانشيز من أكثر الأصوات الأوروبية انتقادا للهجوم الإسرائيلي على غزة.

وفي 2023، أعادت 139 اسبانيا مع عائلاتهم المقيمين في غزة.

