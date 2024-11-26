  1. الرئيسية
صحافي فلسطيني يوضح ملابسات نشر فيديو لحظة استهداف زميليه أنس الشريف ومحمد قريقع

الثلاثاء 12 أغسطس 2025 07:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة/سما/

 أوضح الصحافي الفلسطيني وديع أبو السعود أنه لم يكن على علم بنشر مقطع فيديو يوثق لحظة استهداف خيمة الزميلين أنس الشريف ومحمد قريقع، مؤكداً أنه فقد هاتفه أثناء الحادثة، وأن الشخص الذي كان يدير صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي هو من قام بنشر الفيديو دون أي تعديل أو تعليق. وأضاف أبو السعود أنه شاهد المقطع للمرة الأولى لاحقاً، وقدم اعتذاره لمتابعيه ولكل من أساء الظن به.

وانهالت التعليقات التي طالبت أبو السعود بعدم الاعتذار، معتبرة أن الفيديو كان الأصدق في التعبير عن هول الصدمة من بشاعة الاغتيال.

وشكل اغتيال الشريف وقريقع وزملائهم، أثناء وجودهم في خيمة للصحافيين في محيط مستشفى الشفاء شمال قطاع غزة، يوم الأحد، صدمة واسعة، إذ قتلهم الاحتلال الإسرائيلي في غارة غادرة، في محاولة لإسكات أصواتهم ومواصلة جرائمه ضمن حرب الإبادة التي يشنها منذ قرابة عامين.

 

 

