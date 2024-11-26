  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصر : 15 شخصية فلسطينية ستدير غزة لـ 6 أشهر ضمن اطار السلطة

الثلاثاء 12 أغسطس 2025 07:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر : 15 شخصية فلسطينية ستدير غزة لـ 6 أشهر ضمن اطار السلطة



القاهرة /سما/

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، إن إدارة قطاع غزة ستتولاها "15 شخصية فلسطينية من التكنوقراط تحت إشراف السلطة الفلسطينية" لفترة مؤقتة مدتها ستة أشهر، مع التأكيد على "الوحدة العضوية بين غزة والضفة الغربية".

وجاء تصريح عبد العاطي ردًا على سؤال صحفي بشأن الأسماء المرشحة لتولي إدارة قطاع غزة، حيث أوضح أن التفاهمات القائمة تنص على صيغة انتقالية مؤقتة ضمن إطار السلطة الفلسطينية.

وفي تصريحات أوسع، أشار الوزير المصري إلى أن القاهرة "تواجه الكثير من التحديات والتهديدات من كل الاتجاهات"، مضيفًا: "لدينا مؤسسات ونتصرف كدولة مؤسسات لاحتواء تلك الصراعات في هذه المنطقة المضطربة".

وأكد عبد العاطي أن مصر تجري "اتصالات مكثفة مع الشركاء الدوليين كالولايات المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي لإيجاد حل سلمي لهذه الصراعات الحادة"، مشددًا على أنه "لا يوجد حل عسكري لها".

وأضاف أن من بين الثوابت المصرية "عدم الانخراط في أي تحالفات أو أي استقطاب، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

الأكثر قراءة اليوم

مصادر فلسطينية : اتفاق وقف إطلاق النار وشيك يتضمن وقف اجتياح مدينة غزة ودخول الجيش المصري

بالتفاصيل ..مصر وقطر وتركيا تصوغ مبادرة جديدة للصفقة بين اسرائيل وحماس

"واينت" يزعم : جهود لتعيين رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة حاكما على قطاع غزة

القناة 12 تكشف : مصر تقترح على حماس "تجميد" سلاحها وإدخال شرطة فلسطينية إلى غزة

أسبوعان حاسمان أمام الوسطاء لوقف جنون اسرائيل في غزة ..

لأول مرة في إيران .. خلاف علني بين "الحرس الثوري" والرئيس بزشكيان

بالأسماء: الاحتلال يفرج عن 10 أسرى من قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

القناة 12 : وفد إسرائيلي سيزور قطر قريبًا لنقاش صفقة شاملة لإعادة الأسرى وإنهاء الحرب

القناة 12 : وفد إسرائيلي سيزور قطر قريبًا لنقاش صفقة شاملة لإعادة الأسرى وإنهاء الحرب

حليلة_0

الرئاسة الفلسطينية تدين تصريحات المدعو سمير حليلة وتطالبه بالكف عن نشر الأكاذيب

20241126171305reup-2024-11-26t171043z_1889061170_rc24dbay832i_rtrmadp_3_israel-finance-trading.h-730x438

"إسرائيل" تقتطع 110 ملايين شيكل من المقاصة لصالح عملاء اعتقلوا من أجهزة السلطة الفلسطينية

مصر: نعمل على إحياء خطة الهدنة في غزة لمدة 60 يوما

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية