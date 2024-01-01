النرويج تعلن استعدادها لاعتقال نتنياهو

أوسلو/وكالات/

أعلنت النرويج، أنها ستلتزم بتنفيذ مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

نائب وزير الخارجية النرويجية أندرياس كرافيك، إن بلاده ستلتزم بتنفيذ مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة بحق نتنياهو إذا دخل الأراضي النرويجية.

وأكد المسؤول أن النرويج، كعضو في المحكمة، ملزمة قانونيا بالتعاون الكامل مع قراراتها وستقوم باعتقال نتنياهو في حال زيارته للبلاد، مشددا على احترام النرويج للقانون الدولي ودعمها لدور المحكمة في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم الدولية.

ويأتي هذا الإعلان في سياق مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو منذ نوفمبر 2024 بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، وهو ما أثار تداعيات دولية واسعة، ومنها موقف النرويج الواضح بالتزامها بتنفيذ هذه القرارات.