الصحة بغزة: 100 شهيد خلال 24 ساعة

الثلاثاء 12 أغسطس 2025 02:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: 100 شهيد خلال 24 ساعة



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة إن 100 شهيدا (منهم 11 شهيد انتشال ) و 513 إصابة خلال سقطوا في الـ24 ساعة الماضية.

ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 61,599 شهيدًا 154,088 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 10,078 شهيدًا و 42,047 إصابة.

ضمن شهداء لقمة العيش:

بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 31 شهيدًا و 388 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,838 شهيدًا وأكثر من 13,409 إصابة.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات 24 الماضية، 5 حالات وفاة،من بينهم 2 طفل، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 227 حالة وفاة، من ضمنهم 103 طفلًا.

