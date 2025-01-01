  1. الرئيسية
الجهة المخولة هي "الحكومة"...

مصدر في الرئاسة ينفي المزاعم الإسرائيلية بتعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة

الثلاثاء 12 أغسطس 2025 01:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر في الرئاسة ينفي المزاعم الإسرائيلية بتعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة



رام الله / سما /

قال مصدر مسؤول في الرئاسة الفلسطينية، بأن ما ذكرته بعض وسائل الاعلام الإسرائيلية عن تعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة بعلم القيادة الفلسطينية غير صحيح.

وأضاف المصدر، ان الجهة الوحيدة المخولة بإدارة قطاع غزة هي دولة فلسطين ممثلة بالحكومة او لجنتها الإدارية المتفق عليها والتي يرأسها وزير في الحكومة.

وشدد المصدر الرئاسي على أن أي تعاطٍ مع غير ذلك يعتبر خروجا عن الخط الوطني، ويتساوق مع ما يريده الاحتلال الذي يريد فصل غزة عن الضفة، وتهجير سكانها، مؤكدا ان قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية.

#الرئاسة الفلسطينية #غزة #قطاع غزة #الحرب #اسرائيل #مصر #حماس

