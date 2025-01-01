لازاريني: "إسرائيل" تمنع وصول الصحفيين الدوليين لقطاع غزة

غزة / سما /

قال مفوض عام وكالة الأونروا، فيليب لازاريني اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025، أن "إسرائيل" تمنع وصول الصحفيين الدوليين لتغطية الأحداث منذ بدء الحرب بغزة قبل عامين تقريبًا.

وأضاف: يجب دخول وسائل الإعلام الدولية إلى غزة لدعم العمل البطولي لزملائهم الفلسطينيين.

وأكد على أن هذه هي الطريقة الوحيدة لمواجهة التضليل الإعلامي بشأن حجم الفظائع الإسرائيلية.

وأمس استهدفت غارة جوية إسرائيلية خيمة للصحفيين ملاصقة لمجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة مما أدى إلى استشهاد الصحفيين أنس الشريف ومحمد قريقع والمصورين المرافقين لهما محمد نوفل وإبراهيم ظاهر، ليلتحقوا بقافلة تضم 238 صحفيا اغتالتهم إسرائيل من بداية الحرب.