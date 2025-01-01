  1. الرئيسية
المحكمة تحدد نوفمبر موعدا لجلسات مكثفة في محاكمة نتنياهو

الثلاثاء 12 أغسطس 2025 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
المحكمة تحدد نوفمبر موعدا لجلسات مكثفة في محاكمة نتنياهو



القدس المحتلة/سما/

أقرت المحكمة المركزية في القدس، اليوم الثلاثاء، أن محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ستُعقد ابتداءً من مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بواقع أربع جلسات أسبوعيًا، على أن يدلي نتنياهو بشهادته في ثلاث منها.

وجاء في قرار رئيس المحكمة، القاضية ريفكا فريدمان – فيلدمان، أنه "على إثر ضرورة تقدم المحاكمة، فإنه بدءا من يوم الأحد، الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر العام 2025، ستعقد المحاكمة أربعة أيام في الأسبوع، من يوم الأحد حتى الأربعاء"، وأن نتنياهو سيدلي بشهادته في ثلاث جلسات أسبوعيا.

