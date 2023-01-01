منظمة التعاون الإسلامي تدين اغتيال الاحتلال ستة صحفيين في قطاع غزة

جدة / سما /

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة جريمة اغتيال الاحتلال ستة صحفيين، وهم: أنس الشريف، ومحمد قريقع، وإبراهيم ظاهر، ومؤمن عليوة، ومحمد نوفل، ومحمد الخالدي، إثر استهداف خيمة للصحفيين بمدينة غزة يوم الأحد الماضي.

وأكدت المنظمة أن هذه الجريمة تشكل اعتداءً صارخًا على حرية الصحافة وانتهاكًا للقوانين الدولية التي تحمي العمل الإعلامي والصحفي.

وشددت على أن هذه الجريمة تأتي في إطار سلسلة انتهاكات ممنهجة ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال، ضد وسائل الإعلام والعاملين فيها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي أدت إلى استشهاد 242 صحفيًا منذ 7 أكتوبر 2023، في محاولة لطمس الحقيقة ومنع إيصالها إلى الرأي العام العالمي.

وحملت المنظمة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، داعية إلى التحقيق الفوري والمحاسبة، ومطالبة المؤسسات الدولية المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد للاستهداف المتعمد للصحفيين وتوفير الحماية اللازمة لهم بموجب القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.