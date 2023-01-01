  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

منظمة التعاون الإسلامي تدين اغتيال الاحتلال ستة صحفيين في قطاع غزة

الثلاثاء 12 أغسطس 2025 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
منظمة التعاون الإسلامي تدين اغتيال الاحتلال ستة صحفيين في قطاع غزة



جدة / سما /

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة جريمة اغتيال الاحتلال ستة صحفيين، وهم: أنس الشريف، ومحمد قريقع، وإبراهيم ظاهر، ومؤمن عليوة، ومحمد نوفل، ومحمد الخالدي، إثر استهداف خيمة للصحفيين بمدينة غزة يوم الأحد الماضي.

وأكدت المنظمة أن هذه الجريمة تشكل اعتداءً صارخًا على حرية الصحافة وانتهاكًا للقوانين الدولية التي تحمي العمل الإعلامي والصحفي.

وشددت على أن هذه الجريمة تأتي في إطار سلسلة انتهاكات ممنهجة ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال، ضد وسائل الإعلام والعاملين فيها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي أدت إلى استشهاد 242 صحفيًا منذ 7 أكتوبر 2023، في محاولة لطمس الحقيقة ومنع إيصالها إلى الرأي العام العالمي.

وحملت المنظمة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، داعية إلى التحقيق الفوري والمحاسبة، ومطالبة المؤسسات الدولية المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد للاستهداف المتعمد للصحفيين وتوفير الحماية اللازمة لهم بموجب القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

#منظمة التعاون الإسلامي

الأكثر قراءة اليوم

صحفي إسرائيلي يكشف الحقيقة ويبين هدف إسرائيل من قتل الصحفي أنس الشريف..

نتنياهو: نقترب من نهاية حرب غزة وهزيمة حماس..

مصادر فلسطينية : اتفاق وقف إطلاق النار وشيك يتضمن وقف اجتياح مدينة غزة ودخول الجيش المصري

بالتفاصيل ..مصر وقطر وتركيا تصوغ مبادرة جديدة للصفقة بين اسرائيل وحماس

كيف رد الهستدروت على دعوة عائلات الأسرى لإعلان الإضراب العام للضغط لإنهاء الحرب؟

اسرائيل: حزب الله يعيد بناء قوة "الرضوان" ويخطط لعمليات تسلل وأسر جنود

إسرائيل توقع على صفقة أسلحة جديدة بقيمة 900 مليون شيكل

الأخبار الرئيسية

مصادر فلسطينية : اتفاق وقف إطلاق النار وشيك يتضمن وقف اجتياح مدينة غزة ودخول الجيش المصري

"واينت" يزعم : جهود لتعيين رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة حاكما على قطاع غزة

إدارة ترامب : إسقاط المساعدات جواً على غزة غير واقعي وليس جدياً…

أسبوعان حاسمان أمام الوسطاء لوقف جنون اسرائيل في غزة ..

القناة 12 تكشف : مصر تقترح على حماس "تجميد" سلاحها وإدخال شرطة فلسطينية إلى غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية