خلافات حادة وتوفيق علني بين زامير وكاتس حول تعيينات جديدة في جيش الاحتلال

الثلاثاء 12 أغسطس 2025 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

اندلعت مواجهة حادة بين وزير الحرب يسرائيل كاتس ورئيس أركانه إيال زامير، بعد إقرار الأخير تعيينات لقيادات برتبة عميد دون تنسيق مع الوزير، الذي هاجم الخطوة مؤكدًا أن القيادة العسكرية تخضع له، فيما رد الجيش بأن التعيينات من صلاحيات رئيس الأركان.

وبحسب المواقع العبرية فإنّ مناقشة إعادة التعيين التي أجراها رئيس الأركان جرت بالمخالفة لتوجيهات وزير الحرب ودون تنسيق وموافقة مسبقة، وهذا يُخالف الإجراءات المتبعة، ولذلك لا ينوي الوزير مناقشة التعيينات والأسماء المنشورة إطلاقًا أو الموافقة عليها.

وعليه طلب وزير الحرب من رئيس الأركان التنسيق المسبق بشأن التعيينات، مهاجمًا إياه على تجاوز الإجراءات، فيما ردّ الجيش بأن تعيين القادة برتبة عقيد فما فوق من صلاحيات رئيس الأركان ويُعرض لاحقًا على الوزير للموافقة أو الرفض.

