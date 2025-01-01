  1. الرئيسية
رئيس وزراء أستراليا: نتنياهو "في حالة إنكار" للمعاناة في غزة

الثلاثاء 12 أغسطس 2025 09:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما /

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم الثلاثاء، أن نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعيش في حالة إنكار تجاه الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة.

يأتي هذا التصريح بعد إعلان أستراليا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية لأول مرة خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل، التي سبقتها إليها دول مثل فرنسا وبريطانيا وكندا.

وقال ألبانيزي في مقابلة مع القناة الرسمية الأسترالية (إيه.بي.سي) إن حكومة نتنياهو أبدت ترددا في الاستماع إلى نصائح حلفائها، مما دفع أستراليا لاتخاذ هذا القرار.

#غزة #أستراليا

