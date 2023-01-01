رام الله/سما/

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 تشرين الأول 2023، إلى 61.500 شهيداً، و153.575 مصاباً.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

عشرات الشهداء والجرحى بقصف هستيري على كافة أنحاء القطاع.. قتل الأطفال بغارات على الزيتون

تشييع دامع لآخر شهود الإثبات.. ارتفاع عدد شهداء الحقيقة إلى 238 صحفيا

"الأونروا": أطفال غزة يموتون جوعا وجيل كامل يباد

الرئيس يبحث مع ولي العهد السعودي التطورات الأخيرة ويتلقى اتصالا من رئيسة وزراء ايطاليا

بؤرة استيطانية جديدة تلتهم أراضي عطارة واصابات في هجوم للمستوطنين على بلدتي حلحول وصوريف

ماكرون يحذر اسرائيل: أنهوا الحرب فورا.. اقترح تشكيل تحالف دولي بتفويض أممي لـ "استقرار" غزة

الأغذية العالمي: الجوع وصل أعلى المستويات

"الحياة الجديدة":

الاعلام الرسمي ينعى الزميل زياد الرزي الموظف في هيئة الاذاعة والتلفزيون

الشيخ: استهداف الصحفيين جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي الانساني

الرئيس يجري اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي لبحث آخر التطورات

ماكرون يقترح إنشاء تحالف دولي بتفويض أممي لتحقيق الاستقرار في غزة ودعم سكانها

استراليا ونيوزيلندا تعتزمان الاعتراف بدولة فلسطين

عدوان للمستوطنين على حلحول وصوريف واقامة بؤرة استيطانية على أراضي عطارة وتجريف في برقة واقتلاع أشجار بدير شرف وإخطار بمنع العمل في مناطق بدوما

المتطرف سموتريتش يدعو إلى احتلال أجزاء كبيرة من قطاع غزة والاستيطان فيها

"الأيام":

- 73 شهيد.. تصاعد الغارات على مدينة غزة واستمرار مجازر المساعدات

- تنديد شعبي ورسمي ودولي واسع بجريمة اغتيال الصحفيين بغزة

- الرئيس يتحدث هاتفيا مع ولي العهد السعودي ورئيسة وزراء ايطاليا

- عسكريون اسرائيليون: الهجوم على مدينة غزة لن يبدأ قبل نهاية آب وسيتم تدريجيا

- وزير الدفاع الايطالي: اسرائيل "فقدت الصواب والإنسانية"

- بؤرة استيطانية جديدة في قرية عطارة واعتداءات في مناطق عدة

- نشطاء وفنانون يبحرون مجددا إلى غزة نهاية الشهر

- استراليا تعترف بفلسطين في أيلول ونيوزيلندا تتجه لاتخاذ خطوة مماثلة

- مخطط استيطاني لبناء مبنى على أنقاض منزل عائلة في الشيخ جراح ومستوطنة جديدة في أم طوبا

ـــــــــــــــ