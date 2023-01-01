  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

9 شهداء جراء قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة

الثلاثاء 12 أغسطس 2025 08:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
9 شهداء جراء قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة



غزة/سما/

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، مجزرتين في كل من خان يونس ومدينة غزة، أسفرتا عن استشهاد 9 مواطنين وإصابة آخرين.

وأفادت المصادر الطبية في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب القطاع، بوصول جثامين خمسة شهداء وعدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال خيمة في منطقة المجايدة بمواصي خان يونس، وهم:

ماهر أبو لطيفة
زوجته سناء أبو لطيفة
ابنهما عبدالرحمن ماهر أبو لطيفة
زياد سليمان الشواف
أسيد زياد الشواف

كما أعلنت المصادر الطبية في مستشفى المعمداني بمدينة غزة عن وصول جثامين أربعة شهداء وعدد من المصابين، نتيجة قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الحصري قرب مسجد الفاروق في حي الزيتون جنوب شرق المدينة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 61,499 مواطنًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 153,575 آخرين، في حصيلة غير نهائية، مع استمرار وجود ضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وسط عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

الأكثر قراءة اليوم

صحفي إسرائيلي يكشف الحقيقة ويبين هدف إسرائيل من قتل الصحفي أنس الشريف..

نتنياهو: نقترب من نهاية حرب غزة وهزيمة حماس..

تعرّف على الثمن الذي ستتكلفه إسرائيل اذا قررت احتلال غزة..

كيف رد الهستدروت على دعوة عائلات الأسرى لإعلان الإضراب العام للضغط لإنهاء الحرب؟

بالتفاصيل ..مصر وقطر وتركيا تصوغ مبادرة جديدة للصفقة بين اسرائيل وحماس

وفد حماس برئاسة الحية يصل القاهرة في إطار جهود تجديد مفاوضات التهدئة

القناة 12 العبرية : جيش الاحتلال يعتزم تقديم خطة احتلال غزة خلال أسبوعين

الأخبار الرئيسية

إدارة ترامب : إسقاط المساعدات جواً على غزة غير واقعي وليس جدياً…

أسبوعان حاسمان أمام الوسطاء لوقف جنون اسرائيل في غزة ..

القناة 12 تكشف : مصر تقترح على حماس "تجميد" سلاحها وإدخال شرطة فلسطينية إلى غزة

عشرات الشهداء والجرحى ومواصلة إعدام اسرائيل المجوعين في قطاع غزة

بالتفاصيل ..مصر وقطر وتركيا تصوغ مبادرة جديدة للصفقة بين اسرائيل وحماس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية