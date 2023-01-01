9 شهداء جراء قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة

غزة/سما/

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، مجزرتين في كل من خان يونس ومدينة غزة، أسفرتا عن استشهاد 9 مواطنين وإصابة آخرين.

وأفادت المصادر الطبية في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب القطاع، بوصول جثامين خمسة شهداء وعدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال خيمة في منطقة المجايدة بمواصي خان يونس، وهم:

ماهر أبو لطيفة

زوجته سناء أبو لطيفة

ابنهما عبدالرحمن ماهر أبو لطيفة

زياد سليمان الشواف

أسيد زياد الشواف

كما أعلنت المصادر الطبية في مستشفى المعمداني بمدينة غزة عن وصول جثامين أربعة شهداء وعدد من المصابين، نتيجة قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الحصري قرب مسجد الفاروق في حي الزيتون جنوب شرق المدينة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 61,499 مواطنًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 153,575 آخرين، في حصيلة غير نهائية، مع استمرار وجود ضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وسط عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.