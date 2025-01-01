الطقس: موجة حر قياسية ذروتها غدا

رام الله/سما/

توقعت الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يستمر الطقس اليوم، شديد الحرارة، جافًا ومغبرًا أحيانًا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود8–9 درجات مئوية.

تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة في ساعات الظهيرة والمساء، خاصة فوق المناطق الجنوبية والشرقية.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل، يكون الطقس دافئًا في معظم المناطق ومغبرًا أحيانًا، مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الأربعاء، ذروة الموجة الحارة، ويكون الطقس شديد الحرارة، لاهبًا، جافًا، ومغبرًا أحيانًا. يطرأ ارتفاع إضافي على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود10–11 درجة مئوية. الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس، يستمر الطقس شديد الحرارة، مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود8–9 درجات مئوية. الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يكون الطقس حارًا إلى شديد الحرارة، مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتراجع تدريجي في الموجة الحارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود4–5 درجات مئوية. الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية خلال الموجة الحارة من تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة بين الساعة 10 صباحًا و6 مساءً. عدم إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة. الحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار. أخذ الاحتياطات اللازمة لمرضى الجهاز التنفسي والحساسية من الغبار.