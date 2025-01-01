  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مادونا تطالب البابا: تعال إلى غزة.. كأم لا أستطيع تحمل معاناة الأطفال هناك

الثلاثاء 12 أغسطس 2025 08:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مادونا تطالب البابا: تعال إلى غزة.. كأم لا أستطيع تحمل معاناة الأطفال هناك



روما/سما/

وجهت المغنية العالمية مادونا، التي عُرفت سابقا بمواقفها الداعمة لإسرائيل، نداء عاجلا إلى البابا لاوُن الرابع عشر لزيارة قطاع غزة والمساهمة في إنقاذ الأطفال هناك، قائلة: "قبل أن يفوت الأوان".

وفي منشور لها عبر حسابها على إنستغرام مساء امس الإثنين، أوضحت مادونا: "كأم، لا أستطيع تحمل معاناة الأطفال. تعال إلى غزة (البابا لاوُن الرابع عشر)، وأحضر نورك لهم. نحن بحاجة لفتح أبواب المساعدات بالكامل لإنقاذ هؤلاء الأبرياء. أنت الوحيد الذي لا يمكن منعه من الدخول- لم يعد هناك وقت".

وأضافت: "السياسة لا تصنع التغيير، الوعي هو ما يمكنه ذلك. لهذا أتوجه إلى رجل الله. اليوم عيد ميلاد ابني روكو، وأشعر أن أفضل هدية يمكن أن أقدمها له هي أن أطلب من الجميع بذل كل ما بوسعهم لإنقاذ أطفال غزة الأبرياء"، مؤكدة أنها لا تتهم أي طرف ولا تتخذ جانبا في الصراع، مشيرة: "الجميع يعاني، بمن فيهم أمهات الأسرى الإسرائيليين. وأصلي أن يتم إطلاق سراحهم أيضًا. أحاول فقط أن أفعل ما أستطيع لمنع موت الأطفال جوعا".

الأكثر قراءة اليوم

صحفي إسرائيلي يكشف الحقيقة ويبين هدف إسرائيل من قتل الصحفي أنس الشريف..

نتنياهو: نقترب من نهاية حرب غزة وهزيمة حماس..

تعرّف على الثمن الذي ستتكلفه إسرائيل اذا قررت احتلال غزة..

كيف رد الهستدروت على دعوة عائلات الأسرى لإعلان الإضراب العام للضغط لإنهاء الحرب؟

بالتفاصيل ..مصر وقطر وتركيا تصوغ مبادرة جديدة للصفقة بين اسرائيل وحماس

وفد حماس برئاسة الحية يصل القاهرة في إطار جهود تجديد مفاوضات التهدئة

القناة 12 العبرية : جيش الاحتلال يعتزم تقديم خطة احتلال غزة خلال أسبوعين

الأخبار الرئيسية

إدارة ترامب : إسقاط المساعدات جواً على غزة غير واقعي وليس جدياً…

أسبوعان حاسمان أمام الوسطاء لوقف جنون اسرائيل في غزة ..

القناة 12 تكشف : مصر تقترح على حماس "تجميد" سلاحها وإدخال شرطة فلسطينية إلى غزة

عشرات الشهداء والجرحى ومواصلة إعدام اسرائيل المجوعين في قطاع غزة

بالتفاصيل ..مصر وقطر وتركيا تصوغ مبادرة جديدة للصفقة بين اسرائيل وحماس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية