القناة 12 تكشف : مصر تقترح على حماس "تجميد" سلاحها وإدخال شرطة فلسطينية إلى غزة

الثلاثاء 12 أغسطس 2025 08:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

أفادت "القناة 12" العبرية ، أن المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى وصلت إلى طريق مسدود، وأن الدول الوسيطة تدرك أن التوصل إلى صفقة جزئية لم يعد مطروحا على الطاولة.

وذكرت القناة أن مصر طرحت للمرة الأولى فكرة التعامل مع المطلب الإسرائيلي بنزع سلاح حركة حماس، حيث اقترحت "تجميد" كمية السلاح التي بحوزة الحركة.

ولم يتضح بعد المقصود من مصطلح "تجميد" السلاح، إذ يقترح الرئيس الفلسطيني محمود عباس تخزينه في مستودعات تحت إشراف وحراسة من السلطة الفلسطينية، بينما قد يحمل المقترح المصري دلالات مختلفة.

كما اقترحت القاهرة إدخال قوات شرطة فلسطينية إلى قطاع غزة، على أن يتم تدريبها في الولايات المتحدة أو مصر أو الأردن أو الإمارات أو دول أخرى، وبإشراف أمريكي.

وفي السياق، أفاد تلفزيون "العربي" القطري أن وفدا من حماس برئاسة خليل الحية، يضم عددا من القيادات وأعضاء فريق التفاوض، سيصل مساء اليوم الإثنين إلى القاهرة، لبحث مقترح "ويتكوف" وإمكانية التوصل إلى صفقة شاملة بدلا من جزئية.

وكانت العلاقات بين حماس ومصر قد شهدت مؤخرا أزمة، أدت إلى قطع الاتصالات بينهما، على خلفية ما وصفته القاهرة بـ"التحريض" ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتمت المصالحة بوساطة تركية، بعد زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى القاهرة وإقناع السيسي بقبول استقبال وفد حماس مجددا.

ووفق المصادر، فإن المقترح المصري أُرسل إلى حماس بانتظار ردها، فيما يتوقع أن تطالب إسرائيل بتعديلات جوهرية على أي صيغة نهائية.

