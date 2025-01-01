عشرات الشهداء والجرحى ومواصلة إعدام اسرائيل المجوعين في قطاع غزة

غزة /سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٤٩ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من ٥٥ شهيدا منذ فجر الاثنين في مختلف مناطق القطاع.

غزة والشمال

واستشهد اربعة مواطنين جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة الحصري في محيط مسجد الفاروق في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وارتفع إلى ثلاثة عشر عدد شهداء عائلة ارحيم الذي تعرض للقصف في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

واعلن مشفى حمد شمال غزة انه سجل ١٦ شهيد و ١٣٩ مصابا من منتظري المساعدات خلال اقل من ٢٤ ساعة.

وارتقى شهداء ومصابون باستهداف طائرات الاحتلال ثلاثة منازل في محيط الكلية الجامعية بحي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

وتواصل طائرات الاحتلال قصف الأدوار العلوية في البنايات بخي الصبرة والزيتون بغزة.

جنوب القطاع

واستشهد خمسة مواطنين ومصابون اثر غارة إسرائيلية استهدفت خيمة لعائلة ابو لطيفة بحارة المجايدة في مواصي خان يونس.

وهم ماهر ابو لطيفة وزوجته سناء ابو لطيفة وابنهم عبدالرحمن ماهر ابو لطيفة وصهرهم زياد الشواف وابنه.

واستشهد الطفل أسيد بلال أبو عاصي، متأثراً بإصابته في قصف الاحتلال خيمة عائلته في المواصي غرب خانيونس، ليلتحق بأسرته.

واستشهد ٢١ مواطن خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية في غارات متفرقة على خان يونس شملت خيام النازحين ومنتظري المساعدات.

وسط القطاع

ومساء الاثنين استشهد سبعة مواطنين بينهم طفلان جراء قصف استهدف مجموعة من المواطنين في منطقة البركة بدير البلح وسط القطاع.

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد ٦٩ مواطن بينهم شهيد واحد انتشال و ٣٦٢ إصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٦١٤٩٩ شهيدًا و ١٥٣٥٧٥ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ حتى اليوم ٩٩٨٩ شهيدًا ٤١٥٣٤ إصابة.

وبلغ عدد ما وصل إلى المشافي خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية من شهداء المساعدات ٢٩ شهيد ١٢٧ ٣٠٤ إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المشافي إلى ١٨٠٧ شهيدًا وأكثر من ١٣٠٢١ إصابة.