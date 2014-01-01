مسيرة حماقة إسرائيل في غزة: إخفاقات القيادة تعرض أهداف الحرب للخطر

كتب د. مايكل ملشتين :



على الورق، تبدو أهداف الحكومة لغزة مقبولة على نطاق واسع: تفكيك القدرات العسكرية لحماس، وتجريد المنطقة من السلاح، وإنشاء سيطرة أمنية إسرائيلية، وإنشاء سلطة حاكمة جديدة، وقبل كل شيء، تأمين إطلاق سراح الرهائن.

ومع ذلك، كما هو الحال مع معظم القرارات الحكومية منذ بدء الحرب، تفصل فجوة التثاؤب هذه القرارات الاستراتيجية على ما يبدو عن الواقع. هذا الانفصال يغذي الشك العالمي حول حكم إسرائيل، مما يؤدي إلى تآكل الثقة في قيادتها.

.يثير كل جانب من جوانب الخطة أسئلة خطيرة حول جدواها. كيف سيتم إجلاء ما يقرب من مليون فلسطيني من مدينة غزة بالضبط، وماذا يحدث إذا رفض البعض المغادرة؟ ألم تدرك الحكومة أن هزيمة حماس بشكل حاسم وإطلاق سراح الرهائن قد يكونان هدفين مستبعدين لبعضهما البعض؟

من هو الكيان الغامض الذي يفترض أن يحكم غزة؟ ولماذا توسيع مؤسسة غزة الإنسانية الفاشلة، والتي من المرجح أن تتعثر أكثر في ظل زيادة عبء العمل؟ قرار الحكومة هو مجرد الفصل الأخير في سلسلة من الأوهام التي يتم اقتراحها وفشلها وعدم فحصها وإدامة نفس الافتراضات المعيبة.



تعكس هذه الخطة المنطق المضلل لخطة "المدينة الإنسانية" أو التركيز على الولايات المتحدة. رؤية الرئيس دونالد ترامب: الاعتقاد بأن الواقع والتصورات يمكن هندستها ميكانيكيا، مع إعادة تشكيل القوة الاقتصادية للوجود - وهو عيب أساسي في العقلية أدى إلى 7 أكتوبر 2023.



يتباهى الكثيرون في الحكومة، وخاصة زعيمها، بمعرفة تاريخية عميقة ومع ذلك يكررون أخطائهم السابقة، بما في ذلك أخطائهم، مثل تعزيز الميليشيات والعشائر، متجاهلين الدروس المستفادة من تاريخ إسرائيل الحديث والبعيد.

يحاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الآن إقناع المجتمع الدولي بأنه يهدف إلى "تحرير سكان غزة من حماس" - وهي رسالة يتم تسليمها باللغة الإنجليزية، حيث سيرفضها الجمهور الإسرائيلي بشكل صريح.



فشلت جهود التسويق هذه في حروب أمريكا في فيتنام والعراق، والحملة السوفيتية في أفغانستان وعملية إسرائيل ضد لبنان عام 1982. لم ير السكان المحليون أبدا الأجانب كمحررين، ومن غير المرجح أن يكون سكان غزة - الذين ارتفع عدائهم تجاه إسرائيل خلال هذه الحرب - استثناء.

بدلا من الاستيلاء الكامل على غزة، اختارت الحكومة إجراء في منتصف الطريق: الاستيلاء على مدينة غزة وإفراغها. وهذا يعكس اتجاها ضارا لاختيار التسوية على العمل الحاسم، كما رأينا في الاعتماد السابق على الغارات بدلا من السيطرة الإقليمية أو إنشاء GHF كوسيلة غير مباشرة للإطاحة بحماس.

في أعماقها، يبدو أن معظم الحكومة مترددة في حكم مليوني فلسطيني، وبالتالي إطالة أمد الحرب من خلال التردد. "يجب أن يتحد العالم لوقف هذا القمع"، يذهب الخطاب، لكن أنصاف التدابير تطيل القتال فقط.

حتى قبل التنفيذ، فإن الخطة تلحق خسائر فادحة بإسرائيل، مما يسرع من رد الفعل العنيف العالمي المتوقع أن يصل إلى ذروته في غضون شهر مع الاعتراف الواسع النطاق بدولة فلسطينية. بالإضافة إلى الانتقادات الدولية، تشمل العلامات المقلقة ألمانيا - حليف ثابت - ترفض بيع إسرائيل أسلحة يمكن استخدامها في غزة.

يبدو أن إسرائيل غير راغبة في الاعتراف بأن التعاطف والمصداقية التي اكتسبتها بعد مذبحة 7 أكتوبر تتلاشى. لم يعد العالم يقبل أفعاله ويشك في أن الحكومة لديها أهداف واضحة تتجاوز إدامة الحرب.



يبرز نتنياهو بين رؤساء الوزراء الإسرائيليين، الذين تصارعوا، منذ تأسيس الدولة، مع معضلة غزة: الرغبة في السيطرة على الأراضي ولكن الإحجام عن إدارة سكانها اللاجئين إلى حد كبير، ما أسماه ليفي إشكول "عروس إشكالية ترافق مهر أرض إسرائيل".

بعد الكثير من المداولات، اختار قادة مثل رابين وشارون وبن غوريون وأولمرت وحتى نتنياهو نفسه في عملية الحافة الصامدة لعام 2014 الانسحاب أو تجنب الاحتلال. خلال تلك العملية، عرض جيش الدفاع الإسرائيلي المسرب، يهدف على الأرجح إلى الضغط ضد الاستيلاء.

أولئك في إسرائيل الذين يدعون إلى الغزو، ويرفضون وقف إطلاق النار باعتباره "متهورا"، يفشلون في شرح التكاليف بصدق: التخلي عن إطلاق سراح الرهائن، والتشابك المطول في مستنقع غزة، والضغط غير المسبوق على جنود الاحتياط، وتعميق العزلة العالمية.

كما أنهم يتجنبون التفكير في عيب القيادة المسؤولة عن 7 أكتوبر - أقلية محتملة - التي تفرض خطوة جذرية يمكن أن تعيد تشكيل الحياة الإسرائيلية وصورة الأمة. يخفي البعض الدوافع الأيديولوجية للاستيلاء على الأمر بحجج حول الاستراتيجية والأمن، ربما لجعل الفكرة أكثر استساجا أو لأن الشعارات المسيحانية تفتقر إلى الدعم العام الواسع.



يعزز قرار الاستحواذ هذا الشعور بأن إسرائيل تخسر باطراد المكاسب المثيرة للإعجاب في الحرب مع تراكم أضرار استراتيجية جسيمة، ولا سيما الانخفاض الحاد في مكانتها العالمية والانقسامات الداخلية المتزايدة حول الغرض من الحرب.

نادرا ما يرى التاريخ مثل هذه المسيرة الواثقة نحو الكارثة، على الرغم من علامات التحذير التي لا تعد ولا تحصى وفرص التوقف. إذا كانت المؤرخة باربرا توشمان على قيد الحياة، فمن المحتمل أن تكرس فصلا - أو كتابا كاملا - لحماقة إسرائيل في غزة.

دكتور. مايكل ملشتين هو خبير في الساحة الفلسطينية ورئيس منتدى الدراسات الفلسطينية في مركز موشيه ديان للدراسات الشرق أوسطية والأفريقية في جامعة تل أبيب.

